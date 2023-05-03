В России участились взрывы - на железной дороге, нефтебазах. Что происходит?

58 минут назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Утром в субботу мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в аннексированном Крыму

В России заметно участились взрывы на инфраструтурных объектах - за последние пять дней под удар попали две нефтебазы, в том числе в аннексированном в 2014 году Крыму, под откос пустили два поезда в Брянской области. А в среду Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Все эти случаи российские власти связывают с действиями украинских диверсантов, Украина ответственность на себя не берет. Все это происходит на фоне ожидающегося украинского контрнаступления. Как следует понимать эти события?

Две нефтебазы, два товарных поезда

В ночь на среду на нефтебазе под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара превысила 1,2 тыс. кв. м., к тушению огня привлекли пять пожарных поездов.

Что стало причиной пожара, власти не сообщали, однако ряд СМИ утверждают, что он возник после атаки беспилотника.

Это уже второй пожар на нефтебазе за последние пять дней.

Ранним утром в субботу взрыв и последующий мощный пожар произошли на нефтебазе в Казачьей бухте в Севастополе в аннексированном Крыму. По версии местных властей, четыре цистерны с топливом загорелись в результате атаки двух беспилотников, пожар охватил площадь более 2000 кв. м.

По данным украинской разведки, в результате взрыва в Севастополе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. тонн.

Пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк заявляла в телеэфире, что пожар на нефтебазе в Крыму - это подготовительная работа "к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают". Прямую ответственность за атаку на нефтебазу в Севастополе Киев не брал.

В граничащей с Украиной Брянской области два дня подряд происходили взрывы на железной дороге.

В понедельник, 1 мая, на железнодорожном перегоне Унеча - Рассуха из-за подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов и загорелся белорусский товарный поезд, который вез нефтепродукты и пиломатериалы.

На следующий день взрыв произошел на перегоне Снежетьская - Белые Берега - в результате с путей сошел локомотив и 20 грузовых вагонов.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Следственный комитет России крупным планом опубликовал последствия второго взрыва на железной дороге в Брянской области

Еще и аэродром?

Кроме того, в среду в Брянской области, по сообщениям ряда телеграм-каналов, был атакован военный аэродром в населенном пункте Сеща.

По данным источников, к аэродрому прорвались два дрона, которые взорвались на его территории и повредили стоявший на приколе самолет Ан-124.

Если этот случай подтвердится, то он будет не первым, когда под удар попадают военные аэродромы.

Аэродром Энгельс в Саратовской области, на котором базируются самолеты стратегической авиации, подвергался атакам дронов по меньшей мере два раза - в декабре прошлого года. Известно, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС используются для нанесения массированных ударов по Украине (не только базирующиеся в Энгельсе).

Кроме того, в декабре был атакован аэродром Дягилево под Рязанью, тогда погибли трое военнослужащих.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

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Если попытка удара беспилотниками по Кремлю подтвердится, это станет самым заметным происшествием из целой серии за последние дни.

Эти инциденты по своей природе сильно отличаются друг от друга, они происходят на разных объектах - правительственных центрах, железных дорогах, линиях электропередач (по сообщениям СМИ, в Ленинградской области 1 мая одну опору подорвали, другую заминировали), аэродромах, нефтехранилищах. Методы, которые используются, тоже самые различные - удары беспилотников, поджоги, заложенная взрывчатка.

Объединяет их время и место - кроме предполагаемого инцидента в центре Москвы и подрыва ЛЭП в Ленинградской области все остальные события происходят на территории либо приграничных с Украиной областей России, либо в аннексированном Крыму. И происходят они в то время, когда на фронте с обеих сторон ждут начала наступления ВСУ.

Представитель оперативного командования ВСУ "Юг" Наталия Гуменюк открыто заявила, что как минимум один из ударов - по нефтебазе в Севастополе - является элементом подготовки к наступлению. ВСУ, по ее словам, таким образом пытается нарушить логистику российской армии, и этот удар призван заставить россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места, сказала она.

Несмотря на такое открытое заявление, кто на самом деле стоит за этими происшествиями, сказать сложно. Ранее в сообщениях о подобных происшествиях фигурировали группы, которые не входили в состав ВСУ - например, удар по российскому летающему радару на аэродроме в Мачулищах устроили, как заявили в Киеве, некие белорусские партизаны. Тем не менее предположение, что эти происшествия, объединенные временем и местом, могут быть частью общего замысла и иметь отношение к войне в Украине и даже к будущему наступлению, вполне допустимо.

Целью подобных диверсий в таком случае действительно могло стать нарушение логистики и снабжения, но также логично предположить, что они призваны заставить российские власти, включая спецслужбы и вооруженные силы, их руководство и личный состав отвлекаться на очень разнородные угрозы в разных местах. Такие разные удары могут перегрузить систему безопасности, максимально осложнить ее оперативную работу. И попытка ночного удара по Кремлю, если она подтвердится, вполне укладывается в такую логику.

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