Незадолго до взрывов на "Северном потоке" там были российские корабли, выяснили журналисты

час назад

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Автор фото, Putin's Shadow War Подпись к фото, Бывший офицер военно-морской разведки Британии, задействованный в журналистском расследовании, говорит, что использовал для отслеживания кораблей информацию из открытых источников

Совместное расследование журналистов из Северной Европы предполагает, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Прямого утверждения о возможной причастности России к взрывам расследование не содержит - журналисты лишь задают вопрос: что там могли делать эти корабли перед взрывами?

Из расследования датского вещателя DR, норвежского NRK, шведского SVT и финского Yle следует, что маршруты передвижения кораблей были установлены не благодаря устройствам идентификации, которые были отключены, а с помощью перехваченных сообщений ВМФ России.

Подводные взрывы в сентябре прошлого года вывели из строя обе ветки газопровода "Северный поток", построенных для транспортировки газа из России в Европу. Причина взрывов неясна. Россия категорически отвергает подозрения в свой адрес и высказывает предположение о том, что за диверсией могли стоять западные страны, в том числе Великобритания.

СМИ также публиковали версию о том, что за взрывами могли стоять некие проукраинские частные лица, но не само украинское государство.

Официальные расследования все еще проводятся в странах, близких к месту взрыва. До сих пор эти страны заявили лишь, что считают взрывы результатом диверсии, а не какой-либо аварии.

Новый эпизод документального сериала "Закулисная война Путина" и подкаст "Холодный фронт" выдвигают новую версию, указывающую на возможную причастность России. Авторы при этом напрямую не утверждают, что Москва к взрывам имеет отношение.В серии передач датской DR, норвежской NRK, шведской SVT и финской Yle в апреле утверждалось, что Россия разработала программу по саботажу работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море.

Флот российских кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, оснащен оборудованием для подводного наблюдения, заявили расследователи. В частности, экспедиционное океанографическое судно "Адмирал Владимирский", по их утверждению, следует считать кораблем-шпионом. В короткий промежуток времени его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.

Новый эпизод расследования посвящен тому, что, по мнению его авторов, следует считать подозрительным движением судов перед взрывами на "Северном потоке".

Автор фото, Danish Defence Подпись к фото, Сообщается, что всего за пять дней до взрывов на место прибыл российский буксир СБ-123, который оставался там весь вечер и ночь

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Предполагается, что в число этих кораблей входят российское научно-исследовательское судно ВМФ "Сибиряков", буксир СБ-123 и третий корабль ВМФ России, название которого журналисты не смогли назвать.

По их версии, это и были "корабли-призраки", у которых были отключены передатчики. Расследователи же смогли отследить их передвижения, используя перехваченные радиопереговоры, которые корабли вели с российскими военно-морскими базами с июня по сентябрь 2022 года.Эти передвижения отслеживал бывший офицер британской военно-морской разведки, который работал над перехватом российского Балтийского флота до выхода на пенсию в 2018 году, утверждается в расследовании.

Сообщается, что корабли находились вблизи места взрыва в течение нескольких часов, а в одном случае - почти целый день. При этом предполагается, что "Сибиряков" способен вести подводную разведку и заниматься картографированием, а также запускать небольшой подводный аппарат.

Бывший офицер разведки ВМС Великобритании сказал, что в июне он обнаружил необычный навигационный маршрут вокруг того места, где позже должен был взорваться трубопровод. Еще одно безымянное судно также находилось в этом районе в июне. А морской буксир СБ-123, как следует из расследования, прибыл всего за пять дней до сентябрьских взрывов. Предположительно, он оставался там весь вечер и всю ночь, прежде чем отправиться обратно в сторону России.

Утверждается, что спутниковые снимки, изученные журналистами, подтверждают заявления о необычных маршрутах.На прошлой неделе стало известно, что датские военные сделали 26 фотографий другого корабля ВМФ России, специализирующегося на подводных операциях, недалеко от места взрывов. Датская газета сообщила, что спасательное судно СС-750 было сфотографировано за четыре дня до взрывов. Это судно может нести минисубмарину.В документальном фильме не говорится, что есть убедительные доказательства того, чем именно занимались суда в районе взрывов на "Северном потоке". В расследовании нет и утверждения о том, что за взрывами стояла Россия. Расследователи лишь задают вопросы о подозрительном характере деятельности, которую они зафиксировали.Россия последовательно отрицает свою причастность к взрывам.

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