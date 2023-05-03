Стрельба в начальной школе в Белграде. Есть жертвы

3 мая 2023, 08:47 GMT Обновлено 46 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, ББЦ/Слободан Маричић Подпись к фото, Стрельба произошла в районе Врачар, в Белграде

Ученик седьмого класса открыл стрельбу в одной из школ Белграда. Погиб охранник школы, по меньшей мере несколько человек, включая школьников и учителя, получили ранения.

Полицейские задержали подозреваемого несовершеннолетнего, ученика начальной школы им. Владислава Рыбникара. Он стрелял, по некоторым данным, из отцовского ружья.

Инцидент произошел около 8 часов утра, сообщили в МВД Сербии. "Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего", - говорится в сообщении ведомства.

Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет - четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда, тогда никто не пострадал.

"Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители, в панике. Потом я услышала три выстрела", - рассказала одна из очевидиц произошедшего в интервью местному телеканалу.

Трех школьников отправили в больницы с ранениями, по меньшей мере у одного из них состояние тяжелое.

Район Врачар, где находится школа, оцеплен.

Автор фото, ББЦ/Слободан Маричић

Проблемы с оружием на Балканах

Массовая стрельба в школах - явление относительно редкое в Сербии.

Один из последних случаев школьной стрельбы в Сербии был зафиксирован в сентябре 2019 года в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда. Мужчина пришел на урок философии в средней школе с автоматом.

Прозвучало два выстрела, никто не пострадал.

После Балканских войн 1990-х годов огромное количество автоматов, пистолетов и винтовок осталось на руках у населения.

По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года (Small Arms Survey), граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидирует Сербия и Черногория..

Автор фото, Фонет/Велимир Илић

Автор фото, Фонет/Велимир Илић

Автор фото, Фонет/Велимир Илић