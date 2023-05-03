Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина

16 минут назад

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В ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, он не пострадал, утверждает Кремль. Там предполагаемую атаку покушением на Путина и пригрозили ответными мерами.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы.

Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в заявлении.

По версии Кремля, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.

Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. "График его работы изменений не претерпел", - добавили в пресс-службе.

Кремль также заявил, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры "там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.