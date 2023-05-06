Коронация Карла III в фотографиях
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В Лондоне прошла церемония коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.
Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.
Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.
В Лондон приглашены сотни иностранных лидеров. Не приглашены только представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.