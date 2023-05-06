Коронация Карла III в фотографиях

Подпись к фото,

Комендант лондонского Тауэра, сэр Гордон Мессенджер пронес к месту коронации корону короля Карла III. Корона Святого Эдуарда была изготовлена 360 лет назад из цельного 22-каратного золота. Каждый британский монарх надевает ее только один раз в жизни - во время коронации