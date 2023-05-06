Коронация Карла III в фотографиях

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Коронация Карла III

Автор фото, WPA Pool

В Лондоне прошла церемония коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.

Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.

Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.

В Лондон приглашены сотни иностранных лидеров. Не приглашены только представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.

Автор фото, Dan Mullan

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Торжественная процессия двинулась от Букингемского дворца к Вестминстерскому аббатству около 10 утра по британскому времени

Автор фото, Samir Hussein

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Карета короля и королевы-консорта выезжает из Букингемского дворца

Автор фото, WPA Pool

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Карл III предпочел ехать на свою коронацию не в государственной карете, предусмотренной для этого случая, а в карете, сделанной для его матери королевы Елизаветы II на ее Бриллиантовый юбилей

Автор фото, WPA Pool

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Король ехал в карете в горностаевой мантии

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, Stuart C. Wilson

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Королевской кавалерии сегодня отводилась особая роль

Автор фото, Richard Heathcote

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Гвардейцы строем несли флаги государств Британского Содружества, кторые также признают короля своим монархом

Автор фото, WPA Pool

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Пока конная процессия ехала по улицам Лондона, в Вестминстерское аббатство прибывали гости. На первом плане король и королева Таиланда

Автор фото, WPA Pool

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Первая леди США Джилл Байден прибыла на церемонию со своей внучкой Финнеган. Они оделись в желто-голубые тона, в чем многие прочитали месседж поддержки Украины

Автор фото, WPA Pool

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Семья Карла III заняла места в специально отведенном для них секторе Аббатства в первых рядах. Братья короля принцы Эндрю и Эдвард, супруга Эдварда графиня Уэссекская одеты в специальные мантии, сестра короля принцесса Анна - в парадную военную форму. На втором плане расположились их дети с мужьями и женами

Автор фото, WPA Pool

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Принц Гарри приехал на коронацию своего отца один, без Меган Маркл. Она осталась в Калифорнии, сославшись на то, что день коронации совпадает с днем рождения их сына принца Арчи

Автор фото, WPA Pool

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На церемонию коронации прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак с супругой. По протоколу, он не просто наблюдал за церемонией, но также зачитал отрывок библейского текста

Автор фото, WPA Pool

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Почетными гостями церемонии стали семь бывших премьер-министров страны. На фото видны (слева направо) Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон с женой, Лиз Трасс и Дэвид Камерон. Не попали в кадр Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мейджор

Автор фото, WPA Pool

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Комендант лондонского Тауэра, сэр Гордон Мессенджер пронес к месту коронации корону короля Карла III. Корона Святого Эдуарда была изготовлена 360 лет назад из цельного 22-каратного золота. Каждый британский монарх надевает ее только один раз в жизни - во время коронации

Автор фото, WPA Pool

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Первой в Аббатство вошла королева-консорт Камилла со свитой. Она тоже была коронована. Ей на голову водрузили корону, изготовленную в 1911 году для королевы Мэри - прабабушки Карла III

Автор фото, Gareth Cattermole

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Следом за ней шел Карл в пурпурной мантии

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, WPA Pool

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Королевскую мантию несли пажи. Один из них - внук Карла III принц Джордж (в центре)

Автор фото, WPA Pool

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Последними в Аббатство вошли наследники престола принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт вместе с младшими детьми принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Они заняли места в первом ряду семейного сектора, а в ходе церемонии принц Уэльский принес клятву на верность королю

Автор фото, WPA Pool

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Помазание короля на престол осуществил духовный глава Церкви Англии Архиепископ Кентерберийский (в центре)

Автор фото, WPA Pool

Автор фото, WPA Pool

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"Боже, храни короля" - пропела конгрегация. Это единственная строчка гимна Великобритании, которая меняется в зависимости от того, кто на престоле. Последние 70 лет правления королевы Елизаветы II страна пела "Боже, храни королеву"

Автор фото, WPA Pool

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По первоначальному условию королевы Елизаветы II, Камилла, выйдя замуж за принца Чарльза, не должна была именоваться королевой-консортом, когда придет время его коронации, но позднее покойная королева изменила свое решение

Автор фото, Jeff J Mitchell

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Карл и Камилла возвращаются в Букингемский дворец, где их ждет торжественный банкет, а собравшихся перед дворцом зрителей - традиционный выход королевской семьи на балкон