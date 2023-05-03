"Их нужно уничтожать". Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку беспилотниками по Кремлю

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

По сообщениям пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая была совершена атака беспилотников по кремлевской резиденции Владимира Путина. Президента России в это время там не было. После этого российские комментаторы призвали Кремль к "методичным, планомерным и безжалостным" ответным ударам. Киев обвинения в причастности к инциденту отрицает, объясняя это тем, что произощедшее "дает основания России оправдать свои атаки по гражданским" в Украине.

Первые видео с дымом над одним из зданий Кремля появились в районной московской группе сегодня ночью. Днем о попытке "попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции" сообщила кремлевская пресс-служба. После этого в сети появились еще несколько роликов.

Как на инцидент отреагировали в Москве и Киеве?

Жажда ответных ударов

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", говорится в сообщении Кремля.

К усилению атак по Украине призвали сегодня и российские политики, и провластные z-блогеры, по мнению которых, Киев перешел "красные линии".

"Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "киевский режим", который он называет террористическим, угрожает безопасности "России, Европы, всего мира".

"Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности", - заявил он, требуя применения оружия, которое способно "остановить и уничтожить киевский террористический режим".

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал нанести удары по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. "В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - заявил депутат.

Депутат Алексей Журавлев предлождил прицельно бить по центру Киева: "Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

К "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского призвал и зампред Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев.

Так называемый военкор Александр Коц заявил, что не видит смысла в ответ наносить удары по Банковой, а "бить по людям, принимающим решения". Делать это Коц советует "методично, планомерно и безжалостно".

По мнению главы "Справедливой России" Сергея Миронова, атака на Кремль - это "повод к самой настоящей войне". "Нам есть чем вдарить по их бункерам. Пора действовать! И перестать цацкаться!", - написал Миронов, отметив, что произошедшее к тому же "вызывает вопросы к российской ПВО".

"Может, теперь начнется по-настоящему?", - написала в своем телеграм-канале вопрос Маргарита Симоньян, главред RT.

Владимира Зеленского следует объявить террористом, заявил депутат-единоросс Олег Морозов. "Нужен удар, убеждающий противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия", - считает он.

В канале популярного z-блогера Германа Куликовского "Старше Эдды" отмечается, что последний раз Кремль атаковали 80 лет назад. По его мнению, удары по Кремлю не были неожиданностью для тех, кто знает возможности вооруженных сил Украины. Канал критикует практику российских военных "начинать и не заканчивать" уничтожение "критической инфраструктуры врага".

Предсказуемым удар по Кремлю называет и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. По его мнению, это происшествие никак не повлияет на исход войны, а сама атака "вышла на троечку". "Никакой катастрофы нет. Унизительная, неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают. Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать", - написал Медведев.

Реакция Киева

Выступая на пресс-конференции во время саммита стран Северной Европы, президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к атакам на Кремль.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь [еще]. У нас дефицит. Мы не можем использовать что-нибудь и где-нибудь. Поэтому мы не атаковали Путина. Мы это оставим трибуналу", - заявил Зеленский.

При этом первым на новости об атаке на Кремль отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем телеграмм-канале он опубликовал три эмоджи, изображающие огонь, но затем удалил это сообщение.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к ударам по Кремлю. "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он в комментарии Би-би-си.

"То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая", - добавил он.

Советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что произошедшее - подготовка России к "масштабному террористическому акту".

"Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским", - сказал Подоляк.

По его словам, появление беспилотников на энергетических объектах в России или около Кремля "могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления". "Как известно, дроны можно купить в любом военторге", - заключил Подоляк.

Запреты на беспилотники

Незадолго до официального сообщения Кремля об атаке мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников в столице. Исключение сделали только для аппаратов, "используемых по решениям органов государственной власти".

Депутат Александр Хинштейн предложил ввести законодательное регулирование беспилотных летательных аппаратов. "Очевидно, что необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности", - написал депутат.

Другой депутат Алексей Журавлев предложил "сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах".

Парад не отменят

В сообщении Кремля подчеркивается, что атака была совершена "накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей". При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад все равно состоится, и Путин примет участие в праздновании 9 мая.