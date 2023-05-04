Режиссера Женю Беркович задержали по делу об "оправдании терроризма" из-за спектакля

32 минуты назад

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Автор фото, instagram.com/ebberkovich

Женю Беркович, режиссера и в прошлом участницу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, задержали по уголовному делу, возбужденному по статье об "оправдании терроризма". Поводом стал ее спектакль, в 2022 году получивший премию "Золотая маска". Автора пьесы Светлану Петрийчук также задержали, сообщают правозащитники.

В новость внесены изменения после уточнения статуса Беркович в уголовном деле.

О том, что у родственников Беркович в Петербурге прошел обыск по этому делу, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" (в реестре "иноагентов"). По адресу прописки находились ее мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли, которой из-за нервного перенапряжения стало плохо, пишет "Новая газета Европа". По данным "ОВД-Инфо", обыск уже закончился, у женщин изъяли компьютеры.

Знакомые семьи рассказали, что сама Беркович не выходит на связь - предположительно, к ней также пришли с обыском в Москве.

Беркович - режиссер спектакля "Финист Ясный Сокол" о женщинах, "решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию".

Именно эта постановка стала поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста" - "оправдание терроризма", - написала в фейсбуке Эфрос.

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Позже проект "ОВД-Инфо" уточнил, что дело о спектакле "Финист Ясный Сокол" возбудили по факту "преступления", а не против конкретных лиц, и Беркович проходит по нему в статусе свидетеля.

Спектакль, который показывали в Москве, основан на уголовных делах женщин, уезжавших в Сирию, которых судили за "пособничество терроризму". В основу пьесы Светланы Петрийчук легли реальные материалы допросов и приговоров.

"Сказали, хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве. Еще не начали, разговаривают с моей дочерью, - рассказала изданию "Фонтанка" 88-летняя писательница Нина Катерли. - На внучку возбудили дело за оправдание терроризма. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает нечасто. Последний раз приезжала недели две назад".

Светлану Петрийчук также задержали, из аэропорта "Внуково" ее доставили на допрос в центр Москвы, пишет "ОВД-Инфо". Театр-пространство "Внутри" подтвердил Forbes, что вместе с Беркович задержана драматург Петрийчук.

В прошлом году постановка Беркович получила главную российскую театральную премию "Золотая маска" в двух номинациях - лучшая работа драматурга и лучшая работа художника по костюмам.

"Мы взяли очень непростую тему, в которой максимально трудно подключиться к героям, понять их, посочувствовать, разобраться. Пришлось перелопатить огромное количество документального материала, искать реальных героинь и их истории, консультироваться с исламскими духовными лицами и даже офицерами российских правоохранительных органов", - вспоминала режиссер.

"И все для того, чтобы понять: чего же так не хватает человеку, женщине, что она готова поставить на карту абсолютно всю свою жизнь, поверить даже не мужчине, а картинке на экране, и рвануть за тридевять земель искать своего Финиста", - рассказывала она (цитата по сайту "Золотой маски").

Премьера спектакля состоялась еще в 2020 году.

По предварительным данным, Беркович была задержана в Москве (где шла постановка), пишет телеграм-канал "Ротонда". Скорее всего, сейчас она находится в отделе МВД по Замоскворечью, уточняет "Новая газета Европа".

Следственный комитет России и МВД не комментировали сообщения об обыске и уголовном деле, предположительно возбужденном против театрального режиссера.

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