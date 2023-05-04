"Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира": Зеленский выступил в Международном уголовном суде

34 минуты назад

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с большой речью в Международном уголовном суде в Гааге, куда он прибыл накануне из Хельсинки. Тем временем Россия минувшей ночью вновь обстреливала территорию Украины. О взрывах и артобстрелах сообщают из Киева, Запорожья, Одессы и других регионов.

Выступление Зеленского в Гааге

"Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира - того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международном уголовном суде с большой речью.

"Уверен, что это произойдет, когда мы победим", - добавил он.

МУС в марте выписал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей.

По словам украинского президента, только в апреле россиянами, ведущими войну в Украине, было совершено 6139 военных преступлений.

Зеленский заявил, что в результате этих преступлений погибли 207 мирных жителей Украины, в том числе 11 детей.

Он упомянул вчерашний российский обстрел Херсона, в результате которого 23 человека погибли и еще 49 получили ранения.

Подпись к фото, Зеленский и присутствующие почтили минутой молчания память погибших с начала российского вторжения в Украину

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Президент Украины сказал, что в этой войне на карту поставлена судьба не только одной страны, добавив, что мы "не можем остановить агрессивные войны, но можем победить агрессию как преступную идею, которая зарождается в сознании человека, привыкшего к безнаказанности".

"Если вы посмотрите на любую агрессивную войну, у них у всех есть одна общая черта - виновник войны не верил, что им придется отвечать за то, что они сделали", - отметил украинский президент.

Зеленский сказал, что только трибунал способен привлечь к ответственности за эти преступления агрессии, добавив, что украинские суды гарантируют, что российские оккупанты понесут ответственность за большинство своих преступлений.

Зеленский поблагодарил Международный уголовный суд, который, по его словам, работает во имя справедливости, а также поблагодарил Нидерланды за поставки вооружений Украине.

Это война, которую мы не хотели, но мы должны сделать так, чтобы она была последней, добавил президент Украины в завершение своей речи, встреченной овацией.

В США атаку дронов на Кремль считают российской инсценировкой

Накануне Кремль подвергся атаке дронов - один из них, судя по любительским кадрам, взорвался и загорелся над куполом Сенатского дворца.

Российские власти, политики и пропагандисты обвинили в организации атаки Украину, назвав инцидент актом терроризма и покушением на президента России. МИД России пообещал принять ответные меры "на вопиющие попытки террористических актов в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны". Киев свою причастность отрицает.

В ночь на четверг американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на свои источники, что в Пентагоне ничего о готовящейся атаке не знали и не уверены в причастности к ней Украины.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном анализе пишет, что атака на Кремль почти наверняка является инсценировкой, устроенной российской стороной.

По мнению экспертов, российская власть таким образом хочет показать своим гражданам, что война подошла к их домам совсем близко, а также оправдать возможную отмену или, как минимум, сокращение масштабов празднования Дня победы в этом году.

Прокремлевские политики, эксперты и блогеры настаивают на том, что атака организована Украиной, и требуют от Кремля решительного ответа.

Беспокойная ночь в Украине

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, По данным ВСУ, минувшей ночью были сбиты 18 из 24 дронов, выпущенных по территории Уукраины. В основном этим занимаются специальные мобильные группы, получившие прозвище "охотники за дронами"

В ночь на четверг воздушная тревога звучала во многих регионах Украины - Киеве и области, Сумской, Запорожской, Одесской областях.

По данным Одесской ОВА, по городу было выпущено 15 беспилотников Shahed-136, 12 из них были сбиты. Пострадавших нет.

Киевская городская военная администрация сообщила, что столица подверглась комплексной атаке с применением "Шахедов" и ракет.

По данным киевских властей, все они были сбиты, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ сообщают, что в общей сложности за минувшую ночь по территории Украины было выпущено 24 БПЛА Shahed-136/131, 18 из них удалось уничтожить.

Пожары в России продолжаются

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Попытка удара по Кремлю". Видео

Между тем на территории России сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах за ночь произошел пожар - на Ильском в Краснодарском крае и на Новошахтинском в соседней Ростовской области.

Глава Ростовской области Василий Голубев утром в четверг заявил, что причиной возгорания в его регионе стала атака беспилотника.

Ранее на этой неделе пожары произошли на двух других российских нефтебазах - под Таманью и в аннексированном Севастополе.