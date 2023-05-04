Нападение на школу в Белграде: у подростка, застрелившего девять человек, был заготовлен список жертв

час назад

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Автор фото, REUTERS/ANTONIO BRONIC

Подросток, устроивший накануне стрельбу в одной из школ Белграда, в результате чего погибли восемь учеников и охранник, планировал свою акцию в течение месяца и даже составил "список жертв" и план передвижения по классам, установила сербская полиция.

13-летний стрелок, которого сербская пресса обозначает инициалами К.К., был арестован на месте, он оказался учеником восьмого класса той же школы, где разыгралась трагедия. Его родители также взяты под стражу.

По данным следствия, подросток использовал два пистолета. Оба зарегистрированы на его отца, имеющего официальное разрешение на их хранение.

Также установлено, что незадолго до трагедии в школе К.К. не раз посещал стрельбища вместе со своим отцом.

По словам министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича, в распоряжении несовершеннолетнего стрелка оказались три магазина по 15 патронов в каждом. В отношении отца подростка тоже начато следствие.

В настоящий момент подросток содержится под стражей, но будет отправлен в психиатрическую клинику. В соответствии с нынешним законом Сербии, лица, не достигшие 14-летнего возраста, не могут привлекаться к уголовной ответственности.

Однако президент страны Александр Вучич в телеобращении к нации допустил, что в свете произошедшей трагедии возраст уголовной ответственности может быть понижен до 12.

Он также заявил, что необходимо ужесточить политику хранения оружия и пересмотреть правила допуска на стрельбища и в тиры.

Вучич назвал произошедшее самым тяжелым днем в современной истории страны.

С пятницы в Сербии объявлен трехдневный национальный траур.

Выбор жертв

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди приносят цветы и плюшевые игрушки к месту трагедии

Автор фото, ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Семь из восьми жертв стрельбы среди подростков - девочки. Однако полиция пока не берется сказать, случайность это или нет.

Установлено, что у стрелка был список жертв, он изучается, но выводов относительно возможных мотивов преступления на данный момент нет.

Погибшего охранника родители описывают как человека, который всегда был на посту и хорошо ладил с детьми.

МИД Франции подтвердил, что один из погибших имел французское гражданство, но кто именно - не уточняется.

Еще шестеро детей (четверо мальчиков и две девочки) и учительница получили ранения.

Состояние двоих подростков оценивается как крайне тяжелое: один из мальчиков получил ранения в шею и грудь, одна из девочек ранена в голову.

Учительница также получила множественные ранения, ей сделано несколько операций. По словам министра здравоохранения Сербии, есть угроза ее жизни.

Все погибшие и раненые родились в период с 2009 по 2011 год.

Большинство жертв - ученики одного класса, сидевшие в момент начала стрельбы на уроке истории. Кабинет истории находится ближе всего к входу в школу, и, как полагает полиция, поэтому был выбран нападавшим в качестве первой цели.

Пока неясно, сколько времени стрелок беспрепятственно действовал. По данным МВД, нападение началось около 8 часов утра, а в 8:40 полиция оцепила район Врачар, где расположена школа.

Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет: четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана примерно в 100 км от Белграда, но тогда никто не пострадал.

Как это было

Автор фото, REUTERS/DJORDJE KOJADINOVIC Подпись к фото, Родителям долгое время не говорили, что происходит внутри школы

Министр образования Сербии Бранко Ружич назвал нападение на школу имени Владислава Рыбникара "зверским поступком" и самой большой трагедией, постигшей Сербию и ее систему образования в новейшей истории.

"Никто не может вернуть детей родителям", - сказал он.

"Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители, в панике. Потом я услышала три выстрела", - рассказала одна из очевидиц произошедшего в интервью местному телеканалу.

На место в кратчайшие сроки были отправлены все доступные патрули, заявляют в министерстве внутренних дел.

О точном числе убитых и раненых МВД Сербии сообщило примерно через три часа после стрельбы.

"За 40 лет работы это, пожалуй, мой самый ужасный опыт как врача и как человека", - сказала на пресс-конференции министр здравоохранения Даница Груичич со слезами на глазах.

Вокруг школы собралось большое количество родителей и просто жителей города.

Несколько учеников соседней гимназии рассказали Би-би-си, что полиция не выпускала их из школы, пока не арестовала нападавшего в начальной школе.

По словам корреспондента Би-би-си, родителям пришлось долго ждать какой-либо информации от властей. Многие были раздражены задержкой.

"Я ничего не знаю, моя дочь не отвечает на звонки, а в ее классе VII/2 была стрельба. С сыном все в порядке", - жаловался нашему репортеру один из родителей.

Проблемы с оружием на Балканах

Автор фото, EPA

Массовая стрельба в школах - явление относительно редкое в Сербии.

Один из последних случаев школьной стрельбы в стране был зафиксирован в сентябре 2019 года в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда. Мужчина пришел на урок философии в средней школе с автоматом.

Прозвучало два выстрела, никто не пострадал.

После Балканских войн 1990-х годов огромное количество автоматов, пистолетов и винтовок осталось на руках у населения.

По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года (Small Arms Survey), граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидируют Сербия и Черногория.

"К сожалению, Сербия - это часть мира, где подобные вещи происходят все чаще и чаще", - сказал, комментируя нынешний инцидент, министр образования Сербии Бранко Ружич.