Спецслужбы Израиля нашли палестинцев, убивших израильскую семью - мать и двух дочерей

час назад

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Автор фото, Dee family Подпись к фото, Люси Ди (слева) и ее дочери Рина (в центре) и Майя были убиты по пути на празднование еврейского праздника Песах

Израильские спецслужбы заявляют, что двое палестинцев, виновных в убийстве британско-израильской семьи на Западном берегу реки Иордан в апреле этого года, застрелены в ходе спецоперации в городе Наблус.

Третий участник расправы над израильтянами был убит ранее в Наблусе, но в ходе другого рейда.

Власти Палестинской Автономии подтвердили гибель трех палестинцев.

48-летняя Люси Ди и две ее дочери - 15-летняя Рина и 20-летняя Майя - были убиты в Иорданской долине по пути на праздничное мероприятие по случаю праздника Песах. Их машина была расстреляна вооруженными людьми недалеко от поселения Хамра в 16 километрах от Наблуса.

Когда машина остановилась, нападавшие продолжили стрельбу с близкого расстояния.

Девушки погибли на месте, их мать умерла в больнице через три дня от полученных ранений.

"В четверг спецслужбы Израиля предприняли рейд в Наблусе на квартиру убийц Люси, Майи и Рины Ди", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Их личности были установлены довольно быстро - это Хассан Катнани и Маэд Масри. Оба являются членами радикальной группировки ХАМАС.

Они открыли ответный огонь и погибли в перестрелке. Вместе с ними в квартире оказался и тоже погиб один из высокопоставленных членов ХАМАС Ибрахим Хура. В доме экстремистов были обнаружены штурмовые винтовки, из которых предположительно была убита семья Ди.

Министерство здравоохранения ПА подтвердило смерть троих мужчин и заявило, что два тела были с трудом опознаны из-за характера огнестрельных ранений.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядел автомобиль израильтянок после нападения

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В заявлении супруга Люси Ди, раввина Лео Ди, говорится, что он и другие трое детей пары находят утешение в том, что израильские военные смогли уничтожить виновных в смерти Люси, Майи и Рины.

"Это было сделано таким образом, чтобы не поставить под угрозу жизнь израильских солдат и ни в чем не повинных палестинских мирных жителей", - добавил он.

Семья Ди - из Британии, но владеет двойным гражданством и много времени проводит в Израиле.

"Как я и обещал Лео Ди, силы обороны Израиля доберутся до любого террориста, наносящего вред нашим гражданам", - написал в твиттере министр обороны страны Йоав Галлант.

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе осудил рейд в Наблусе и заявил, что израильское правительство ответственно за подобные преступления против палестинского народа.

Палестино-израильский конфликт обострился с новой силой весной 2021 года.