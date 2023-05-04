Перемирие в Судане сорвано. В перестрелке в Хартуме погибла актриса; ООН ожидает 800 тыс. беженцев

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, За три недели боев центр Хартума значительно пострадал

Несмотря на новую договоренность о прекращении огня между двумя враждующими сторонами в Судане, в центре Хартума в четверг возобновились ожесточенные бои. Во время перестрелки в одном из районов Хартума погибла известная в стране актриса Азия Абдельмаджид. Между тем, ООН предупреждает, что Судан в ближайшее время могут покинуть 800 тыс. беженцев.

Регулярная армия Судана продолжает попытки вытеснить военизированные формирования так называемых "Сил быстрой поддержки" (RSF) из окрестностей президентского дворца и штаба вооруженных сил.

Сообщается также о тяжелых боях и массированных обстрелах в городах-спутниках Хартума Омдурмане и Бахри.

В четверг утром представители армии заявили, что приняли предложение о продлении действия режима прекращения огня. Но представитель генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана (главы вооруженных сил и фактического президента страны) призвал к так называемому "африканскому решению проблемы на континенте", заявив, что конфликт можно разрешить только силовым путем, и никаких прямых переговоров с RSF не будет.

Военные также демонстрируют в соцсетях фотографии военной техники и оружия, якобы захваченного у противника.

В свою очередь командующий RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети, написал в твиттере, что поддерживает идею открытия коридоров безопасности в Судане, чтобы позволить мирным жителям покинуть зоны боев. Позже генерал уточнил уже в фейсбуке, что его силы по-прежнему контролируют 90% территории всех трех городов, входящих в агломерацию Хартума, и подтвердил свою приверженность гуманитарному перемирию.

С 15 апреля, когда в Судане начались боевые действия, лидеры враждующих сторон многократно договаривались о прекращении огня, и каждый раз перемирие быстро нарушалось, особенно в самом Хартуме, а также в Дарфуре на западе страны, где идет полномасштабная война.

Жертвы среди мирного населения

Между тем, в Судане растет число жертв среди мирного населения. В результате перестрелки в северном пригороде Бахри, прямо на территории детского сада, где она работала в последнее время, погибла одна из первых профессиональных актрис страны Азия Абдельмаджид.

Она родилась в 1943 году и была известна игрой в театре, первый большой успех к ней пришел 58 лет назад.

Автор фото, Alfaitory family Подпись к фото, Актриса Азия Абдельмаджид была звездой суданской сцены

Семья вынуждена была похоронить ее прямо там же, поскольку ехать на кладбище под обстрелами было бы слишком опасно.

Никто не знает, по чьей именно вине погибла Абдельмаджид, однако у военных RSF повсюду, в том числе и в жилых районах, имеются базы, с которых они ведут обстрелы армейских подразделений. Те, в свою очередь, часто без разбора наносят удары с воздуха.

Смерть известной актрисы потрясла жителей Хартума, но она - лишь одна из многих, кто уже заплатил жизнью за междоусобную войну.

ООН предупреждает, что Судану грозит гуманитарная катастрофа, и требует от враждующих сторон обеспечить доступ в страну гуманитарных грузов. До этого шесть грузовиков с помощью были разграблены, а воздушные налеты в столице свели на нет усилия по установлению перемирия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, ООН предупреждает, что в ближайшее время еще сотни тысяч беженцев будут искать выход из Судана

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Многие больницы города перестали работать из-за нехватки медикаментов, отключений электричества и опасности обстрелов. В некоторых районах нет света и воды, запасы продовольствия и топлива также подходят к концу.

При этом сообщается, что из-за военных действий приостановилось распределение международной помощи, на которую еще до начала конфликта полагалась треть 45-миллионного населения страны.

По данным ООН, с начала конфликта 15 апреля из Судана в соседние страны бежало уже около 100 тыс. человек, и ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся еще около 800 тыс. По подсчетам ООН, для обеспечения всех этих беженцев в ближайшие 5 месяцев понадобится не менее 450 млн долларов.

Прибывший в Найроби генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что международное сообщество должно объяснить командирам двух враждующих сторон, что такая ситуация неприемлема.

Он предлагает оказать на них давление с тем, чтобы генералы все же сели за стол переговоров и положили начало процессу передачи власти гражданскому правительству.

Суть конфликта

Борьба за власть в Судане идет между двумя наиболее влиятельными генералами в стране. Глава регулярной армии и фактически президент страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сражается со своим заместителем - командующим "Силами быстрой поддержки" генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последние недели западные страны приняли меры по эвакуации своих граждан из Судана. Местным жителям выехать намного сложнее

По словам наших корреспондентов, это противостояние подпитывается не только глубокой личной и политической неприязнью между двумя генералами, но и соревнующимися между собой интересами и влиянием других стран мира.

Важнейшие региональные игроки, в том числе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, давно платили Хемети за участие в войне против спонсируемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

Однако в последние годы саудиты также сблизились с генералом аль-Бурханом, и у них есть давние и тесные отношения с регулярной армией Судана.

В Судане интересы Хемети связаны с добычей золота и строительством. Он также занимается региональной политикой и развивает связи с Россией. В марте 2022 года суданские чиновники заявили, что планируют возобновить приостановленное в 2020 году соглашение, по которому Москва получила бы в аренду на 25 лет военно-морскую базу в Порт-Судане. Тогда же Хемети ездил в Москву, где встречался с российскими чиновниками, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России.

16 марта телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина" опубликовал выдержанный в его обычной манере ответ корреспонденту New York Times, в котором в частности говорилось: "мы... не имеем никакого отношения... к господину Хамедти".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на многочисленные соглашения о краткосрочных перемириях, бои в Хартуме практически не прекращаются

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