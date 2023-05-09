Путин на параде Победы заявил, что против России "развязана настоящая война"

час назад

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Автор фото, Reuters

Против России "вновь развязана настоящая война", заявил Владимир Путин на параде Победы на Красной площади, а войну в Украине связал с будущим российской государственности. Вместе с этим он упомянул традиционные ценности, русофобию и пообещал "защитить жителей Донбасса".

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал президент России, выступая на параде Победы.

Власти Украины, в которую российские войска по его приказу вторглись в феврале прошлого года, Путин назвал "преступным режимом", а поддерживающий Украину Запад обвинил в провоцировании конфликтов. В прошлом году войне с соседней страной Путин посвятил почти все выступление.

В то же время он приветствовал участников "специальной военной операции" и сказал, что "нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа". "На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа", - обратился к ним Путин.

Россия, отметил он, хочет "видеть будущее мирным, свободным и стабильным, считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм", - сказал Путин.

Речь Путина слушали лидеры семи стран бывшего СССР, прибывшие в Москву на парад Победы - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что присутствовать на мероприятии вместе с Путиным будет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но в последний момент российской дипломатии удалось уговорить на поездку в Москву и других глав стран СНГ.

В параде по случаю 78-й годовщины победы в войне были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, в том числе и те, кто участвует в боевых действиях на территории Украины. Авиация в параде не участвовала, военной техники на Красной площади было намного меньше, чем в прошлые годы.

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Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов - о выступлении Владимира Путина:

"На пятнадцатый месяц войны, которую российский лидер развязал против Украины, Владимир Путин, выступая на параде, рассказал, что войну якобы начали именно против России, а Украина находится в заложниках у Запада.

"Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся участниками специальной военной операции, нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа", - президент России пытается провести параллели между Второй мировой войной и нынешними боевыми действиями, представляя попытку захватить четыре украинские области как "священную войну".

На фоне новостей о готовящемся украинском контрнаступлении и якобы начавшейся эвакуации документов и чиновников из нескольких оккупированных городов Владимир Путин вновь пообещал "защитить Донбасс" и вспомнил про "донецкие и луганские корпуса", но ни слова не сказал про Запорожскую и Херсонские области, столицы которых российская армия захватить и удержать не смогла.

"Любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна", - сказал также Владимир Путин, делая вид, что он не смотрит российское телевидение, где российские пропагандисты именно такую идеологию и продвигают все последние годы.

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