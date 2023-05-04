Арестован мэр Одессы Геннадий Труханов. Его подозревают в коррупции

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, В прошлом Труханов был членом пророссийской Партии регионов, однако сейчас выступает против российского вторжения и отрицает, что у него есть паспорт гражданина РФ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщает о взятии под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.

На официальном аккаунте САП в фейсбуке сказано, что арест Труханова связан с делом одесского краностроительного завода "Краян".

САП заявила, что обвиняемый не внес назначенный судом залог в размере около 30,9 млн гривен (около 812 тыс. долларов), поэтому прокуратура попросила суд изменить Труханову меру пресечения и взять его под стражу. Этот залог был назначен еще в октябре 2021 года, и уже тогда мэр Одессы заявлял, что у него нет таких денег.

В четверг Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) решил арестовать Труханова на 60 дней и в качестве альтернативы назначил ему залог в размере 13,4 млн гривен (около 363 тыс. долларов).

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Труханова в том, что он завладел бюджетными средствами в размере более 92 млн гривен (около 2,5 млн долларов по нынешнему курсу) при помощи схемы по покупке административного корпуса государственного краностроительного завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

При этом украинские силовые органы считают Труханова одним из участников преступной группировки, которая нанесла государству ущерб на сумму 689 млн грн (около 18,6 млн долларов). В деле 16 подозреваемых, в том числе заместитель мэра, бывший глава одного из коммунальных предприятий, бывший прокурор Одесской области, собственники и менеджеры девелоперских компаний.

Труханов свою вину отрицает. "Ни контактов, ни участия, ни списков - ничего нет. О чем мы говорим?" - заявлял он во время предыдущего заседания суда.

Геннадий Труханов был избран мэром Одессы в мае 2014 года, до этого он был депутатом Верховной Рады от пророссийской Партии регионов.

Украинские СМИ писали, что у Труханова есть гражданство России, однако сам он эти сообщения отрицает. "Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов, - говорил Труханов в сентябре 2022 года журналисту Дмитрию Гордону. - Я работаю на свою страну всегда, всю свою жизнь. Я горжусь тем, что я украинец. Сегодня эта гордость выросла в разы".

В чем суть дела

Жанна Безпятчук, Украинская служба Би-би-си

Геннадий Труханов фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах. То, в рамках которого ВАКС назначил 30-миллионный залог - только одно из них. И это уже третье дело, где одесскому мэру вынесли подозрение.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Однако это судебное дело и содержание подозрений существенно отличаются от всего, что было раньше.

Во-первых, важна сама инстанция судебного рассмотрения - ВАКС в Киеве.

Предыдущее громкое дело, по которому Труханов получил подозрения, рассматривал Малиновский районный суд в Одессе. В нем идет речь о покупке одесскими городскими властями административного здания завода "Краян" - по мнению следствия, по завышенной цене.

На этом настаивают детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на основе независимой оценки рыночной стоимости "Краяна". Размер переплаты мог составить около 93 млн гривен. Эти средства были перечислены на счет компании "Девелопмент Элит", которая была только посредником в сложной операции по перепродаже здания завода для нужд мэрии.

Труханов исправно посещал все заседания в одесском суде, который в результате отверг представленные прокурорами доказательства возможных нарушений мэра. И если бы не действия ВАКС, дело должно было бы отправиться в Одесский апелляционный суд.

Во-вторых, к истории с "Краяном" добавились новые масштабные эпизоды, относительно которых Офис генерального прокурора смог вынести новые подозрения. В результате суд избрал меру пресечения на основании этих документов.

Теперь речь идет не только о возможной растрате бюджетных средств, ложном декларировании доходов или злоупотребления служебным положением, как в предыдущих версиях следствия.

Детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что у них есть достаточные доказательства незаконного завладения землей в Одессе. По их словам, подобные махинации осуществляла целая преступная группировка.

В ее деятельности, по мнению силовых органов, принимал участие мэр вместе с топ-чиновниками и областным прокурором.

По версии НАБУ, они могли получать незаконные доходы за передачу прав на застройку земель, принадлежащих территориальной общине города.

Одесса - это город, где на протяжении последних пяти-семи лет разгорались "войны застройщиков".

А их негативные последствия ощущают на себе жители города. Это и хаотичная, плотная застройка приморских участков, и изношенность инфраструктуры, которая не успевает за темпами строительства элитных жилищных комплексов, и ухудшение экологии.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: