"Ценности, установленные богом". Премьеры Венгрии и Грузии выступили на слете правых в Будапеште

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Орбан заявил, что хочет, чтобы Трамп вернулся на пост президента США. На фото - Орбан и Трамп в Белом доме в 2019 году

Западные либералы запускают вирус разрушения нации, а Венгрия - инкубатор идей и политических решений для консерваторов всего мира, которые борются с этим вирусом. С такими тезисами венгерский премьер Виктор Орбан выступил в Будапеште на международном слете правых и ультраправых. Кроме него, единственным действующим руководителем правительства, принявшим участие в форуме, стал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как передает корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп, Виктор Орбан сказал в своей речи перед делегатами Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) из США и еще 20 стран, что "лаборатории прогрессивного либерализма", по его мнению, разрушают нации, распространяя вирус миграции, гендерной политики и woke-политики, но консерваторы успешно отбиваются и уже отбили ключевые города: Будапешт, Варшаву, Рим и Иерусалим.

"На очереди - Брюссель и Вашингтон!" - провозгласил Орбан, который правит в Будапеште уже 13 лет, и чья партия в прошлом году в четвертый раз подряд оформила победу на выборах.

Орбан заявил, что и в США к власти должен вернуться Дональд Трамп.

Конференция консервативных политических действий - это традиционный слет американских консерваторов. Он проводится и в странах за пределами США. В Европе он проходил только в Венгрии, которая принимает делегатов во второй раз.

В этот раз, как пишут организаторы, в Будапеште в течение четверга и пятницы перед несколькими сотнями собравшихся выступят 60 ораторов из 20 стран с пяти континентов. Среди гостей - бывший президент Бразилии, "бразильский Трамп" Жаир Болсонару, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Словении Янез Янса, бывшая тележурналистка и член Республиканской партии США Кэри Лейк. Только что уволенный с консервативного телеканала Fox News звездный ведущий Такер Карлсон выступит на конференции по видео.

Почему приехал Гарибашвили и что это значит для движения Грузии в ЕС

Нина Ахметели, Би-би-си, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в такой конференции впервые. "Он [Гарибашвили] считает, что Грузия - консервативное общество с уникальными ценностями, основанными на христианстве. Гендерная пропаганда не пощадила Грузию, но Гарибашвили считает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК", - так анонсировал в Twitter участие Гарибашвили в конференции будапештский Центр фундаментальных прав.

Автор фото, Government of Georgia Подпись к фото, На конференцию консерваторов Ираклий Гарибашвили поехал в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз

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Во время своего выступления на конференции Гарибашвили пообещал защищать не только меньшинство, но и большинство от "агрессивной пропаганды меньшинства". "Мы не поддержим попытку меньшинства изменить агрессивной пропагандой ценности, которые большинство нашего населения считает установленными Богом, на которых основана грузинская идентичность, самобытность, вся наша история", - цитирует выступление премьера пресс-служба грузинского правительства.

На конференцию консерваторов в Будапешт Гарибашвили поехал в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, которое ожидается к концу этого года.

Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила такой статус летом прошлого года. Среди приоритетных задач, которые Грузии надо выполнить для получения статуса, - усиление защиты прав уязвимых групп и укрепление гендерного равенства.

40-летний Гарибашвили, который дважды становился премьером Грузии, считается одним из самых верных кадров основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Сам Иванишвили еще в начале 2021 года говорил, что уходит из политики, но критики властей считают, что он продолжает неформально и единолично управлять страной.

Гарибашвили известен резкой риторикой в адрес политических оппонентов, а его заявления, в том числе и на тему прав меньшинств, вызывали критику правозащитников. После скандала вокруг "Марша достоинства" ЛГБТ-активистов (который должен был состояться 5 июля 2021 года, но был отменен из-за погромов радикальных групп) Гарибашвили сказал: "Когда 95% нашего населения - против демонстративного пропагандистского марша или парада, мы все должны подчиняться ему".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гарибашвили не скрывает симпатии к премьер-министру Венгрии, который называет своей целью создание "нелиберального государства"

Участие грузинского премьера в конференции вызвало критику со стороны оппозиции, где назвали мероприятие собранием антизападных и популистских сил. "Когда Грузия должна идти к Европе и сеять правильные идеалы, правительство ездит к ультраправым евроскептикам. Это реальные ценности и повестка дня "Грузинской мечты" - подальше от Европейского Союза и ближе к России", - считает Григол Гегелия из оппозиционной партии "Лело".

Гегелия при этом напомнил, что в конференции в числе прочих принял участие представитель итальянской правой партии "Лига Севера", которая в 2015 году пригласила в Италию тогдашнего де-факто президента отколовшейся от Грузии Южной Осетии и подписала соглашение о сотрудничестве с прокрремлевской партией "Единая Россия" в 2017 году.

С резкой критикой в адрес "Грузинской мечты" выступили и некоторые члены Европейского парламента. "Грузинская мечта" предпочитает заигрывать с Виктором Орбаном и другими противниками прав или друзьями Путина, а не работать над статусом кандидата в члены ЕС. Это никоим образом не отражает наши европейские ценности", - написал в твиттере евродепутат Тейс Реутен.

"Форум бывших"

"Если посмотреть на список участников конференции, то большинство из тех, кто восторженно называет политику Венгрии примером для своих стран, сами уже выдворены из политического мейнстрима", - сказал телеканалу Euronews венгерский политолог, глава аналитического центра "Политический капитал" Петер Креко.

Эти слова о выпадении из мейнстрима, по его мнению, касаются и Венгрии в целом: она оказывается во все большей изоляции в союзах, в которые входит - в ЕС и НАТО.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2017 году - после аннексии Крыма и введения санкций - Виктор Орбан радушно принимал в Будапеште Путина

Центральные органы Евросоюза и другие страны ЕС много лет конфликтуют с правительством Орбана, обвиняя его, в частности, в подрыве независимости судебной системы, ущемлении свободы прессы и попытках гонений на независимые общественные организации.

У Венгрии Виктора Орбана уже давно сложились плохие отношения с Украиной и теплые - с путинской Россией, и эту линию Орбан по возможности пытается выдерживать и после нападения России на Украину.

Об этом напомнил посол США в Будапеште, комментируя выступление Орбана на CPAC. "В Венгрии, к сожалению, слишком любят говорить о фейковой культурной войне, - сказал посол Дэвид Прессман агентству AFP. - И это в то время, когда по соседству идет реальная война, тысячи людей погибают в развязанной Владимиром Путиным войне".

"Я полностью сосредоточен на этой реальной войне, а также на связях между Венгрией и Россией, которые вместо того, чтобы сокращаться, углубляются и расширяются", - сказал посол Прессман, напомнив, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уже несколько раз после начала войны ездил в Москву, но ни разу не поговорил с министром иностранных дел соседней Украины.

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