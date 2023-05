Эд Ширан не украл свою песню Thinking Out Loud у Марвина Гэя, решили присяжные в США

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Суд в США решил, что британский певец Эд Ширан не украл мелодию своего хита Thinking Out Loud у американского исполнителя Марвина Гэя. Наследники Эда Таунсенда, соавтора песни Let's Get It On, вышедшей на одноименном альбоме Гэя в 1973 году, обвиняли Ширана в плагиате.

Дочь Таунсенда Кэтрин Таунсенд Гриффин требовала от Ширана, а также от двух музыкальных компаний, Warner Music Group и Sony Music Publishing, 100 млн долларов в качестве компенсации за нарушение копирайта.

На суде Ширан настаивал, что написал песню сам и, чтобы убедить в этом присяжных, даже играл во время процесса на гитаре, исполняя Thinking Out Loud.

Незадолго до того, как присяжные вынесли решение в пользу ответчика, британский певец обещал прекратить свою музыкальную карьеру, если суд признает его плагиатором. "Если это случится, я все. Прекращаю", - заявил он.

После того как претензии к певцу были отклонены, Ширан сказал, что теперь ему не придется уходить из шоу-бизнеса. "Похоже, мне все же не придется увольняться с работы, - сказал он журналистам. - Но при этом я очень недоволен, что такие безосновательные утверждения вообще могут доходить до суда. Если бы присяжные приняли другое решение по этому вопросу, можно было бы попрощаться с творческой свободой авторов песен как таковой".

По словам Ширана, музыканты должны чувствовать, что могут создавать свои произведения "и не беспокоиться на каждом шагу, что их творчество будет поставлено под вопрос".

Что в них общего?

По заключению ведущего популярного YouTube-канала о музыке Рика Беато, композиция Ширана Thinking Out Loud действительно внешне напоминает Let's Get It On, но с музыкальной точки зрения эти два хита имеют мало общего.

"У них совершенно одинаковый ритм, у них фактически те же аккорды (с учетом того, что я транспонировал их в одну тональность). Но у них совершенно разные мелодии. А настроение абсолютно то же", - говорит Беато (в своем видео он также детально анализирует и сопоставляет две композиции).

Сейчас песня Ширана Thinking Out Loud имеет 5,3 млрд просмотров на YouTube.

Композиция Гэя опубликована на нескольких каналах, поэтому определить общее число ее просмотров сложно. Самая популярная версия сейчас имеет 132 млн просмотров.

"Буквы музыкального алфавита"

Адвокат Ширана Илен Фаркас говорила присяжным, что схожесть некоторых аккордов и ритмов двух песен объясняется тем, что это "буквы музыкального алфавита". "Это основные музыкальные кирпичики, и авторы песен должны иметь право на их использование - как сейчас, так и всегда. Иначе проиграем все мы как любители музыки", - заявляла она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кэтрин Таунсенд Гриффин обвиняла Эда Ширана в плагиате

Адвокат дочери Таунсенда Кейша Райс в ответ говорила, что ее клиенты не добиваются права на основные музыкальные элементы, но требуют засвидетельствовать копирайт на "то, каким образом эти общие элементы уникальным образом комбинируются".

"Господин Ширан рассчитывает на то, что вас полностью подавит его коммерческий успех", - добавила она и призвала присяжных при принятии решения руководствоваться "здравым смыслом".

В прошлом году Ширан выиграл еще один суд по делу о плагиате. В лондонском Высоком суде он доказал свое авторство хита 2017 года Shape of You.

В 2015 году американский суд решил, что наследники Марвина Гэя должны получить 5,3 млн долларов от Робина Тика и Фаррела Уильямса. Суд установил, что их песня Blurred Lines основана на композиции Гэя Got to Give It Up.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: