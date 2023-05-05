Канада вызвала китайского посла и грозит выслать дипломатов за интерес к политику, критиковавшему Пекин

38 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Майклу Чонгу запрещен въезд не только в Китай, но и в Россию

Канада вызвала китайского посла в Оттаве и не исключает высылку китайских дипломатов после публикаций о том, что китайские спецслужбы собирали информацию о родственниках канадского депутата, критиковавшего Пекин.

Канадская служба безопасности и разведки (CSIS), как писала ведущая газета страны Globe and Mail, полагает, что Китай пытался оказывать давление на депутата от оппозиционной Консервативной партии Майкла Чонга, критиковавшего Пекин за нарушения прав человека.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поручила своему заместителю объяснить китайскому послу Цун Пэйу, что Оттава не потерпит вмешательства Китая в свои внутренние дела.

"Случившееся совершенно неприемлемо. - заявила Жоли. - Все варианты, в том числе высылка дипломатов, остаются на столе, пока мы осмысливаем последствия такого поведения".

Майкл Чонг в 2021 году внес Парламенте предложение признать преследование уйгуров в Синьцзяне актом геноцида. Как следует из отчета CSIS, попавшего в Globe and Mail, именно после этого им заинтересовалась китайская разведка. Особенно ее интересовали родственники политика, живущие в Гонконге.

Пекин это отрицает, но ввел санкции против Чонга. Кстати, он значится и в очень длинном российском списке канадских граждан, которым запрещен въезд в РФ. В этот список его внесли в марте 2022 года, вместе с большинством депутатов канадской Палаты общин, как отмечал российский МИД.

В заявлении для Би-би-си посольство Китая заявило, что страна "всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других стран".

Чонг, в свою очередь, подтвердил, что CSIS проинформировала его об интересе китайских спецслужб.

"Как и у многих канадцев, у меня есть родственники за границей. То, что Китай интересуется родственниками за границей, чтобы запугивать и давить на канадцев у нас дома, - это серьезная угроза национального масштаба", - заявил он.