Второе за три дня массовое убийство в Сербии: восемь погибших

час назад

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Автор фото, Getty Images

В результате второй на этой неделе стрельбы в Сербии погибли восемь человек, по меньшей мере 14 получили ранения. В среду массовое убийство произошло в центре Белграда, когда подросток застрелил восемь учеников и охранника в своей школе.

Согласно сообщениям местных СМИ, в этот раз стрелок открыл огонь из автоматического оружия из движущегося автомобиля в деревне Дубона в городской общине Младеновац примерно в 40 километрах от Белграда.

После стрельбы он находился в бегах. Утром в пятницу национальное телевидение Сербии сообщило, что он задержан.

"Подозреваемый У.Б., 2002 года рождения, задержан в окрестностях города Крагуевац, он подозревается в убийстве восьми человек и ранении 14", - говорится в сообщении МВД Сербии.

Для поимки подозреваемого в Дубону прибыли спецподразделения полиции. Они проверяли все машины на блокпостах, также в операции были задействованы вертолет и беспилотники.

Местные СМИ сообщают, что мужчина начал стрелять в людей из автоматического оружия после ссоры с полицейским на школьном дворе поздно вечером в четверг. Он ушел, но вернулся с автоматом и пистолетом и открыл огонь.

Затем, по свидетельствам очевидцев, мужчина начал стрелять в людей из машины, всего убив восемь человек и ранив по меньшей мере еще 14. Среди убитых - полицейский и его сестра.

Все пострадавшие, поступившие в больницу, родились после 2000 года, сообщает сербская телерадиокомпания RTS. Два человека в возрасте 21 и 23 лет были прооперированы, но остаются в критическом состоянии.

Утром в пятницу в Младеновац прибыли министр здравоохранения Сербии Даница Груичич и глава Службы безопасности и разведки страны Александр Вулин.

Ранее на этой неделе массовое убийство произошло в столице Сербии. В среду, 3 мая, 13-летний подросток застрелил восемь учеников и охранника в своей школе в одном из центральных районов Белграда.

Массовые убийства крайне редки в Сербии, где действуют очень строгие законы о владении оружием, однако уровень владения оружием среди населения является одним из самых высоких в Европе.

После войн и беспорядков 1990-х годов западные Балканы наводнены незаконным оружием. В 2019 году было подсчитано, что в Сербии на 100 человек приходится 39,1 единицы огнестрельного оружия. Этот показатель выше только в США и Черногории.

Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич утром выступит с обращением к нации. В стране в пятницу начинается траур по жертвам стрельбы в белградской школе.

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