"Новое театральное дело": суд арестовал режиссера Женю Беркович

час назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS/Nemever Подпись к фото, Женя Беркович, Светлана Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы арестовал режиссера Женю Беркович, которой накануне предъявили обвинение в "оправдании терроризма" из-за спектакля о завербованных "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена) россиянках.

По одному делу с Беркович проходит драматург Светлана Петрийчук, суд вскоре назначит меру пресечения и ей.

Защита просила суд отказать следствию и избрать Беркович в качестве меры пресечения домашний арест либо назначить залог, отмечает "Интерфакс".

Перед вынесением решения судья Наталья Чепрасова провела в совещательной комнате более часа. Беркович доставили в суд в наручниках, во время заседания ее держали в клетке.

Перед зданием суда в преддверии заседания собрались десятки людей, отмечал проект SOTAvision.

Автор фото, SOTA Подпись к фото, Поддержать Беркович и Петрийчук в суде пришли несколько десятков человек

Об уголовном деле по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), возбужденном из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", стало известно в четверг, когда домой к родным Беркович пришли с обыском.

Сначала Беркович и Петрийчук, которую задержали в аэропорту Внуково, допросили в Следственном комитете в статусе свидетелей. Поздно вечером адвокаты сообщили, что их подзащитным предъявили обвинения. Ни Беркович, ни Петрийчук вину не признали.

Наказание по статье о публичном оправдании терроризма предполагает от пяти до семи лет лишения свободы.

Петрийчук - автор пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой рассказывается о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основе текста - реальные материалы уголовных дел и приговоры российских судов.

В конце 2020 года Беркович поставила пьесу в Москве для независимого театрального проекта "Дочери Сосо". В прошлом году постановка получила главную российскую театральную премию "Золотая маска" в двух номинациях - "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюмам".

"Признаки идеологии исламизма и феминизма"

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Как обращает внимание издание "Черта", в мае 2021 года на сайте издания "Национальный курс", которое является официальным СМИ "Национально-освободительного движения" (НОД), была опубликована статья, в которой спектакль "Финист Ясный Сокол" назывался "антироссийским", а его авторов обвиняли в "оправдании терроризма и экстремизма" и "героизации боевиков ИГИЛ".

Авторы статьи - активисты НОД Вячеслав Туник и Светлана Щенникова - просили силовиков проверить постановку, называя ее "инструментом информационной войны против безопасности России".

"Статья была написана два года назад после посещения этого спектакля. Значит, до кого-то дошло", - прокомментировал новость об уголовном деле Вячеслав Туник в разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить".

В итоге экспертиза, по данным "Фонтанки", кроме идеологии исламизма и джихадизма, нашла в спектакле "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России".

Экспертизу в уголовном деле, возбужденном из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", как сообщает адвокатское объединение "Первый отдел", проводил Роман Силантьев - "одиозный религиовед", которого еще в 2005 году Совет муфтиев России официально обвинил в искажении фактов об исламе.

Силантьев, поддерживающий вторжение в Украину и заявляющий, что там исповедуют "неоязычество сатанинского характера", называет себя основателем науки "деструктологии".

Силантьев утверждает, что "деструктология" - это новая прикладная наука, которая "комплексно рассматривает экстремистские и террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты; тоталитарные секты и сферу магических услуг; суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры и медицинское диссидентство".

Настоящее "Театральное дело". Спецкор Би-би-си Анастасия Лотарева об аресте Жени Беркович и Светланы Петрийчук:

"Маленькое здание на Тверском бульваре, где шли премьеры "Дочерей Сосо", независимого театрального проекта, всегда было, что называется, "битком". Покупать билеты на спектакли Жени Беркович и ее команды нужно было заранее, потому что площадки независимому проекту давали маленькие.

В этом маленьком зале актрисы в удивительных костюмах (за костюмы дали одну из "Золотых масок") рассказывали, как они оказались завербованы "Исламским государством" (организация признана в России и многих других странах террористической и запрещена).

Спектакль "Финист ясный сокол" основан на реальных допросах и протоколах дел завербованных россиянок - а их было немало, от студентки Варвары Карауловой до сотен женщин из кавказских регионов России. Нескольких женщин, уехавших в ИГ вместе с мужьями, вернул глава Чечни Рамзан Кадыров. Многие другие гражданки России до сих пор остаются в лагерях беженцев в Сирии и в иракской тюрьме.

Спектакль "Финист ясный сокол" страшно и образно рассказывает именно о том, как идет вербовка, как просто ухватить человека, сломленного жизненными обстоятельствами или, наоборот, интересующегося и думающего, и поместить его в тоталитарную секту.

Пьеса, написанная драматургом Светланой Петрийчук и поставленная режиссеркой Женей Беркович, вторую "Золотую маску", главную российскую театральную премию, получила именно за сценарий. Сейчас обе - обвиняемые по уголовному делу об "оправдании терроризма". Хотя на месте облеченных властью людей я бы показывала "Финиста" в школах в целях обучения тому, как не быть завербованным.

Понятно, что дело не в "Исламском государстве": Беркович, приемная мама, благотворитель и поэтесса, четко и недвусмысленно высказалась против войны в Украине и продолжала это делать все время.

Отдельно, надо думать, раздражало то, что она феминистка: в современной России это расценивается примерно на уровне ИГИЛ по опасности. Беркович везде представлялась как "режиссерка" и ей это важно, а все ее спектакли антипатриархальны, и "Финист" особенно. И даже под новостями о ее задержании обязательно находится десяток комментаторов, пишущие, что слова "режиссерка" не существует.

В свое время "Театральным делом" называли преследование Кирилла Серебренникова и его коллег. Но это не вполне точное определение: формально их преследовали за финансовые злоупотребления. Настоящее "театральное дело" - первое в этом столетии в России - это именно дело Беркович и Петрийчук, потому что их преследуют буквально за содержание пьесы и спектакля. Простейшая аналогия - судить Достоевского за пропаганду убийств пожилых людей или Островского за оправдание суицида из-за пьесы "Гроза" с Катериной, бросающейся в Волгу".

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