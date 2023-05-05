Россиянки - бывшие жены исламистов объявили голодовку в тюрьме Багдада

Нина Назарова

Русская служба Би-би-си

22 минуты назад

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Подпись к фото, Лежащие во дворе тюрьмы заключенные, участвующие в голодовке

Более 400 женщин, в том числе десятки россиянок, вторую неделю участвуют в голодовке в тюрьме строгого режима в Багдаде. Все они были женами членов "Исламского государства"* и позже были приговорены иракским судом к долгим срокам заключения. Все это время женщины настаивают на своей невиновности и сейчас требуют пересмотреть их дела, освободить и вернуть их в родные страны, в том числе в Россию.

Женщины держат голодовку с 24 апреля, часть их них отказывается даже от воды.

Всего, по данным Би-би-си, в тюрьме "Русафа" содержится около 600 женщин - среди них десятки россиянок, а также гражданки Турции, Украины, Кыргызстана, Азербайджана, Франции, Германии и других стран. В тюрьме также растут их дети, всего около ста, по подсчетам самих заключенных (детей с российским гражданством среди них нет).

Би-би-си удалось поговорить с россиянкой, участвующей в голодовке. У нее есть доступ к мобильному телефон, хотя формально это запрещено правилами тюрьмы.

По словам собеседницы Би-би-си, заключенные жалуются на несправедливые приговоры, невыносимые бытовые условия и избиения охраны. Она утверждает, что по меньшей мере 60 женщин и 20 детей умерли за шесть лет в тюрьме из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. Последнему умершему ребенку было три года.

Официальные лица Ирака не ответили на вопросы Би-би-си о голодовке и о гибели людей в тюрьме. При этом Министерство юстиции Ирака признавало, что тюрьма действительно переполнена в четыре раза.

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"Знаете, по истечении шести лет тюремного заключения в нечеловеческих, ужасных условиях и четырех лет в отсутствие детей, я полагаю, что даже самое жестокое сердце должно <нам> сочувствовать", — сказала женщина в ответ на вопрос, почему участницы голодовки рассчитывают на внимание и поддержку мирового сообщества, несмотря на преступления ИГ*.

Собеседница Би-би-си вместе со своими детьми и другими женщинами попала в плен, а потом в тюрьму в Багдаде в 2018 году, после освобождения от "Исламского государства" иракского города Тель-Афара. Всего тогда официальными властями Сирии и Ирака были задержаны тысячи жен и детей бывших участников ИГ.

При этом, по словам собеседницы Би-би-си, ни одна из знакомых ей женщин не вступала в ИГ сознательно, а все только следовали за мужьями. "Большинство из женщин даже не знали, куда едут", — сказала она. Ей самой муж сказал, что они направляются в командировку в Турцию, однако на самом деле они оказались в Ираке. "Я как женщина, я же не знаю, куда мужчина едет. Сидишь в машине, едешь", — так она описала это путешествие в разговоре с Би-би-си.

Би-би-си подробно писала о судьбах россиянок, уехавших вслед за мужьями в ИГ, в серии материалов.

Вскоре после ареста женщин в 2018-м суд в Багдаде начал массово выносить им приговоры. Большинство россиянок получили сроки от 15 до 20 лет тюрьмы, некоторые — пожизненное заключение.

Сейчас женщины требуют пересмотра приговоров. По словам собеседницы Би-би-си, ее суд занял 10 минут. "Не было никаких адвокатов, был переводчик, который не владел русским языком, отсутствовали абсолютно какие-либо доказательства и факты нашей причастности к организации <ИГ>", — рассказала она.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International также свидетельствовали о нарушениях и выбитых под пытками "признаниях" в случае дел, связанных с ИГ.

Подпись к фото, Дочь одной из заключенных в тюрьме "Русафа"

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Первые полтора года собеседница Би-би-си и другие россиянки жили в тюрьме со своими детьми, однако постепенно российские власти смогли забрать детей и передать их под опеку родственникам женщин в России — всего вернули 122 ребенка. Именно это имеет в виду заключенная, когда упоминает "четыре года в отсутствие детей". Сейчас, по словам пресс-службы уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, в Ираке остается только один ребенок с российским гражданством, ему оформляют документы для возвращения.

При этом в Сирии в лагерях беженцев до сих пор остаются дети с гражданством России. Последний самолет с ними из Сирии прилетел в марте этого года, и еще более 200 детей ждут своей очереди на возвращение.

Однако за исключением нескольких уроженок Северного Кавказа, возвращенных по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова в 2017 году, о массовой репатриации совершеннолетних женщин речь не идет. В 2022 году из Ирака прилетели три россиянки, приговоренные к пятилетним срокам и уже отбывшие наказание. Все они были несовершеннолетними, когда их родители вывезли их в ИГ — это объясняет их относительно короткое в сравнении с другими заключение.

Комитет по правам человека в парламенте Ирака недавно призвал правительство ускорить репатриацию иностранных заключенных, осужденных по статьям, связанным с ИГ.

Би-би-си запросила комментарий в пресс-службе МИД России и ожидает ответа.