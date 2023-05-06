В России вспышка заболеваемости корью. Так бывает каждые несколько лет
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В России за последние месяцы зафиксированы тысячи случаев заболевания корью - это во много раз больше обычных показателей. Эксперты подчеркивают, что подъем заболеваемости не является чем-то необычным, но призывают не ослаблять мер контроля и советуют непривитым прививаться, если есть подозрения на контакт с заболевшим.
Сообщения о заболеваниях корью участились еще в конце 2022 года, однако ограничения стали вводить недавно: 12 апреля на внеплановые каникулы отправили студентов Московского университета нефти и газа, затем один за другим стали вводить "дистант" другие столичные вузы: Политех, МАИ, МИРЭА. 2 мая о дистанционном обучении на трех факультетах на Ленинских горах объявил МГУ. Все изменения в расписании ограничивают тремя неделями - именно столько длится максимальный инкубационный период возбудителя кори.
Растет заболеваемость и в регионах России. 3 мая власти Краснодарского края сообщили, что с начала года выявили 31 случай кори (против шести случаев заболевания за весь прошлый год). Как сообщил РБК со ссылкой на управление Роспотребнадзора в Самарской области с января по март заболели 118 человек.
В Петербурге на середину весны зарегистрировали 31 случай кори, в то время как в предыдущие два года фиксировали лишь единичные случаи. В середине апреля Роспотребнадзор фиксировал подъем заболеваемостью в половине регионов России, всего, по заявлению главы агентства Анны Поповой, на 26 апреля были зафиксированы более 1 тысячи случаев заражений. Это в 10 с лишним раз больше, чем все выявленные заболевания корью в 2022-м.
Данных о том, сколько заболеваний послужили причиной для ограничений в московских вузах, нет, но известно, что тревогу в МГУ подняли из-за подозрения на корь у одного-единственного студента. "Корь - самая заразная вирусная инфекция, которая есть в человеческой популяции, - подчеркивает Наталья Тураева руководитель лабораторий профилактики вирусных инфекций в Московском научно-исследовательский институте эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора РФ. - Индекс контагиозности, заразности, почти 100%. Все восприимчивые к кори заболеют при контакте. Это и затрудняет борьбу с корью - достаточно незначительного контакта с больным, чтобы заболеть самому. Именно поэтому противоэпидемические меры так активны. У нас есть 72 часа. Как только человеку ставится диагноз "Корь под вопросом" тут же начинается вакцинация "контактных" в очагах заболевания, а источник заболевания изолируется".
Рост заболеваемости корью цикличен. Сильные всплески инфекционной статистики были отмечены в России в 2014-м и 2019-м годах (4711 и 4491 заболевший соответственно). "Во время вспышки часть населения переболевает и приобретает таким образом иммунитет. Где-то проводят "подчищающую" иммунизацию - вакцинируют тех, кто не был привит вовремя, но может быть привит, чтобы не заразиться "здесь и сейчас". Повышается иммунная прослойка, вспышка прекращается, - объясняет динамику этого процесса Антонина Обласова, руководитель АНО "Коллективный иммунитет". - Потом происходит постепенное накопление людей без иммунитета (хотя бы за счет рождения новых детей). В популяции появляется кормовая база для вируса и если он соприкасается с этими восприимчивыми, то они, ожидаемо, заболевают и начинается новый виток".
Антиваксеров не посчитали
Нюансы в эпидемиологическую картину вносит существование прослойки антиваксеров, убежденных, что прививаться от кори не стоит и болезнь эта не так опасна, как утверждают врачи.
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Конец истории Подкаст
Еще до ковида Би-би-си подробно разбирала взгляды и поведение таких людей в России. При том, что в целом Россия охвачена вакцинацией против кори неплохо и заболеваемость даже на пиках не такая высокая, как во многих других странах, скептическое отношение к вакцинации в родительской среде встречается и приводит к тому, что многие дети (в национальном календаре прививок вакцину от кори они должны получать дважды - в год и в шесть лет) не защищены от этой инфекции.
Российские власти уверены, что последствия вакцинного скепсиса статистически ничтожны. "В РФ, если говорить о детях, охват прививками составляет 97%... практически все привиты", - заявила 26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в телеэфире. В среднем по России по данным РПН, оглашенным в середине апреля, иммунизировано против кори 95% населения.
Насколько достоверны данные, которыми оперируют медицинские чиновники, проверить трудно. Проблемы с вакцинацией против ковида в России оживили разговоры о том, как несложно - при нежелании вакцинировать себя или ребенка - сделать поддельную справку о прививке. До последнего времени не было даже учета привитых в федеральных компьютерных базах.
"Мы чаще других требуем справку о вакцине против кори, которая представляет опасность с точки зрения заразности и требует карантина, если вспышка заболевания произойдет. Вот корь и подделывают", - рассказывал Би-би-си Валентин Ковалев, инфекционист в петербургском Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА России.
"Мне кажется, эти 97% не имеют никакого отношения к реальности, - говорит Антонина Обласова из АНО "Коллективный иммунитет. - Было бы 97%, не было бы никаких вспышек, потому что очень маловероятно, что оставшиеся 3%, размазанные по территории страны, встретились бы. Были бы единичные завозные случаи. Сегодняшняя ситуация - доказательство того, что статистика в нашей стране недостоверна. И это - вина системы, а не отдельных учреждений".
Когда гром грянет
Наталья Тураева из института им. Габричевского, уверена, что ведомственная статистика верна и подчеркивает, что в экстренной ситуации непривитые часто меняют точку зрения. "Когда поднимается шумиха, люди более охотно откликаются на вакцинацию, мы это отмечаем по тому, как люди начинают прививаться в очагах болезни, - говорит она. - Им объясняешь: ваш ребенок может заболеть и заболеть тяжело, а если сейчас его привьем, то с вероятностью в 95% ваш ребенок не заболеет. И люди охотно на это идут. В очагах более 70% подлежащих вакцинации (а это те, кто не привился раньше) прививаются".
Где-то, однако, вакцинный скепсис не сдается - даже когда болеют родные, знакомые и коллеги. Недавно Залимхан Омариев, руководитель дагестанского управления Роспотребнадзора, сообщил, что даже на фоне роста заболеваемости убедить сограждан срочно сделать прививку не удается. "Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", - сокрушался Омариев в интервью РИА "Новости".
Собеседники Би-би-си сходятся в том, что санкции против России никак не повлияют на вакцинацию против кори, так как абсолютное большинство иммунизаций проводятся отечественными препаратами. Но при скачке заболеваемости дефицит возможен.
"В целом, если нет пиковой нагрузки, отечественного производства вакцины вполне хватает. А вот когда начинается вспышка, резко растет спрос, сразу возникают перебои, - отмечает Антонина Обласова. - Невозможно просто взять и сделать еще несколько партий вакцин, как нельзя просто взять и вырастить дополнительный урожай картошки, если весной не были произведены посадки. Ситуацию серьезно осложняют недобросовестные СМИ, которые дают слово не очень грамотным медикам, вещающим о том, что от кори нужно делать регулярную ревакцинацию. Это чистой воды отсебятина. От кори нужно делать две прививки за всю жизнь".
Опасаясь дефицита, медики в некоторых регионах ограничивают иммунизацию теми, кто - при отсутствии прививки от кори - находится в очагах заболевания. Так, о том, что вакцинация здоровых непривитых временно поставлена на паузу в Екатеринбурге недавно сообщало издание Е1.ru.
"Пока в городе [вакцину] придерживают для экстренного реагирования при выявленных случаях кори. В той ситуации, что сложилась, нужно иметь запас, который позволит спокойно провести массовую вакцинацию, если это понадобится", - сообщили изданию в областном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
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