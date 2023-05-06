В России вспышка заболеваемости корью. Так бывает каждые несколько лет

час назад

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В России за последние месяцы зафиксированы тысячи случаев заболевания корью - это во много раз больше обычных показателей. Эксперты подчеркивают, что подъем заболеваемости не является чем-то необычным, но призывают не ослаблять мер контроля и советуют непривитым прививаться, если есть подозрения на контакт с заболевшим.

Сообщения о заболеваниях корью участились еще в конце 2022 года, однако ограничения стали вводить недавно: 12 апреля на внеплановые каникулы отправили студентов Московского университета нефти и газа, затем один за другим стали вводить "дистант" другие столичные вузы: Политех, МАИ, МИРЭА. 2 мая о дистанционном обучении на трех факультетах на Ленинских горах объявил МГУ. Все изменения в расписании ограничивают тремя неделями - именно столько длится максимальный инкубационный период возбудителя кори.

Растет заболеваемость и в регионах России. 3 мая власти Краснодарского края сообщили, что с начала года выявили 31 случай кори (против шести случаев заболевания за весь прошлый год). Как сообщил РБК со ссылкой на управление Роспотребнадзора в Самарской области с января по март заболели 118 человек.

В Петербурге на середину весны зарегистрировали 31 случай кори, в то время как в предыдущие два года фиксировали лишь единичные случаи. В середине апреля Роспотребнадзор фиксировал подъем заболеваемостью в половине регионов России, всего, по заявлению главы агентства Анны Поповой, на 26 апреля были зафиксированы более 1 тысячи случаев заражений. Это в 10 с лишним раз больше, чем все выявленные заболевания корью в 2022-м.

Данных о том, сколько заболеваний послужили причиной для ограничений в московских вузах, нет, но известно, что тревогу в МГУ подняли из-за подозрения на корь у одного-единственного студента. "Корь - самая заразная вирусная инфекция, которая есть в человеческой популяции, - подчеркивает Наталья Тураева руководитель лабораторий профилактики вирусных инфекций в Московском научно-исследовательский институте эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора РФ. - Индекс контагиозности, заразности, почти 100%. Все восприимчивые к кори заболеют при контакте. Это и затрудняет борьбу с корью - достаточно незначительного контакта с больным, чтобы заболеть самому. Именно поэтому противоэпидемические меры так активны. У нас есть 72 часа. Как только человеку ставится диагноз "Корь под вопросом" тут же начинается вакцинация "контактных" в очагах заболевания, а источник заболевания изолируется".

Рост заболеваемости корью цикличен. Сильные всплески инфекционной статистики были отмечены в России в 2014-м и 2019-м годах (4711 и 4491 заболевший соответственно). "Во время вспышки часть населения переболевает и приобретает таким образом иммунитет. Где-то проводят "подчищающую" иммунизацию - вакцинируют тех, кто не был привит вовремя, но может быть привит, чтобы не заразиться "здесь и сейчас". Повышается иммунная прослойка, вспышка прекращается, - объясняет динамику этого процесса Антонина Обласова, руководитель АНО "Коллективный иммунитет". - Потом происходит постепенное накопление людей без иммунитета (хотя бы за счет рождения новых детей). В популяции появляется кормовая база для вируса и если он соприкасается с этими восприимчивыми, то они, ожидаемо, заболевают и начинается новый виток".

Антиваксеров не посчитали

Нюансы в эпидемиологическую картину вносит существование прослойки антиваксеров, убежденных, что прививаться от кори не стоит и болезнь эта не так опасна, как утверждают врачи.

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Еще до ковида Би-би-си подробно разбирала взгляды и поведение таких людей в России. При том, что в целом Россия охвачена вакцинацией против кори неплохо и заболеваемость даже на пиках не такая высокая, как во многих других странах, скептическое отношение к вакцинации в родительской среде встречается и приводит к тому, что многие дети (в национальном календаре прививок вакцину от кори они должны получать дважды - в год и в шесть лет) не защищены от этой инфекции.

Российские власти уверены, что последствия вакцинного скепсиса статистически ничтожны. "В РФ, если говорить о детях, охват прививками составляет 97%... практически все привиты", - заявила 26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в телеэфире. В среднем по России по данным РПН, оглашенным в середине апреля, иммунизировано против кори 95% населения.

Насколько достоверны данные, которыми оперируют медицинские чиновники, проверить трудно. Проблемы с вакцинацией против ковида в России оживили разговоры о том, как несложно - при нежелании вакцинировать себя или ребенка - сделать поддельную справку о прививке. До последнего времени не было даже учета привитых в федеральных компьютерных базах.

"Мы чаще других требуем справку о вакцине против кори, которая представляет опасность с точки зрения заразности и требует карантина, если вспышка заболевания произойдет. Вот корь и подделывают", - рассказывал Би-би-си Валентин Ковалев, инфекционист в петербургском Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА России.

"Мне кажется, эти 97% не имеют никакого отношения к реальности, - говорит Антонина Обласова из АНО "Коллективный иммунитет. - Было бы 97%, не было бы никаких вспышек, потому что очень маловероятно, что оставшиеся 3%, размазанные по территории страны, встретились бы. Были бы единичные завозные случаи. Сегодняшняя ситуация - доказательство того, что статистика в нашей стране недостоверна. И это - вина системы, а не отдельных учреждений".

Когда гром грянет

Наталья Тураева из института им. Габричевского, уверена, что ведомственная статистика верна и подчеркивает, что в экстренной ситуации непривитые часто меняют точку зрения. "Когда поднимается шумиха, люди более охотно откликаются на вакцинацию, мы это отмечаем по тому, как люди начинают прививаться в очагах болезни, - говорит она. - Им объясняешь: ваш ребенок может заболеть и заболеть тяжело, а если сейчас его привьем, то с вероятностью в 95% ваш ребенок не заболеет. И люди охотно на это идут. В очагах более 70% подлежащих вакцинации (а это те, кто не привился раньше) прививаются".

Где-то, однако, вакцинный скепсис не сдается - даже когда болеют родные, знакомые и коллеги. Недавно Залимхан Омариев, руководитель дагестанского управления Роспотребнадзора, сообщил, что даже на фоне роста заболеваемости убедить сограждан срочно сделать прививку не удается. "Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", - сокрушался Омариев в интервью РИА "Новости".

Собеседники Би-би-си сходятся в том, что санкции против России никак не повлияют на вакцинацию против кори, так как абсолютное большинство иммунизаций проводятся отечественными препаратами. Но при скачке заболеваемости дефицит возможен.

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"В целом, если нет пиковой нагрузки, отечественного производства вакцины вполне хватает. А вот когда начинается вспышка, резко растет спрос, сразу возникают перебои, - отмечает Антонина Обласова. - Невозможно просто взять и сделать еще несколько партий вакцин, как нельзя просто взять и вырастить дополнительный урожай картошки, если весной не были произведены посадки. Ситуацию серьезно осложняют недобросовестные СМИ, которые дают слово не очень грамотным медикам, вещающим о том, что от кори нужно делать регулярную ревакцинацию. Это чистой воды отсебятина. От кори нужно делать две прививки за всю жизнь".

Опасаясь дефицита, медики в некоторых регионах ограничивают иммунизацию теми, кто - при отсутствии прививки от кори - находится в очагах заболевания. Так, о том, что вакцинация здоровых непривитых временно поставлена на паузу в Екатеринбурге недавно сообщало издание Е1.ru.

"Пока в городе [вакцину] придерживают для экстренного реагирования при выявленных случаях кори. В той ситуации, что сложилась, нужно иметь запас, который позволит спокойно провести массовую вакцинацию, если это понадобится", - сообщили изданию в областном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

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