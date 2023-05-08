После двух стрельб с человеческими жертвами в Сербии объявлена оружейная амнистия

час назад

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Автор фото, Reuters/ANTONIO BRONIC

Президент Сербии Александр Вучич, после двух массовых убийств в белградской школе и в селе недалеко от столицы, которые произошли на прошлой неделе, заявил о необходимости решительных мер для того, чтобы в будущем избежать подобных трагедий.

В связи с этим власти объявили о так называемой оружейной амнистии: начиная с понедельника все владельцы незарегистрированного огнестрельного оружия могут принести его в ближайшие полицейский участок - и его примут, не задавая неприятные вопросы.

А оружия такого на руках у людей после многочисленных войн, прокатившихся по бывшей Югославии, в особенности последней, - великое множество. Если верить проведенному в 2018 году опросу, на каждые 100 жителей Сербии приходится 39 стволов, и большинство из них не зарегистрировано официально.

Амнистия продлится 30 дней, после чего к нарушителям, по словам Вучича, будут применены самые жесткие меры.

Как утверждают критики властей, меры эти давно назрели, и их можно и нужно было предпринять не дожидаясь, пока за одну неделю погибнет сразу 17 человек, причем преимущественно дети и молодые люди.

Впрочем, в правительстве говорят, что без амнистии мало кто рискнул бы сдать незаконное оружие. Теперь же, если уложиться в срок до 8 июня, владельцам огнестрела не будет грозить уголовная ответственность и никто не спросит, откуда у них взялось оружие. Более того, в МВД страны говорят, что сознательные граждане могут просто позвонить в полицию, и патруль сам приедет и заберет стволы, боеприпасы или взрывчатые вещества. Правда, есть одно обязательное условие - при сдаче оружия все же нужно будет предъявить удостоверение личности.

Нынешняя амнистия в Сербии, которая, согласно некоторым исследованиям, занимает одно из ведущих мест в мире по количеству оружия на руках у мирного населения, - уже далеко не первая, и каждая из них собирала обильный урожай.

За последние два десятилетия было сдано несколько десятков тысяч единиц оружия.

Последняя такая акция была проведена во время чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса с 16 марта по 16 июня 2020 года.

Но, как видно, запасы его в частных руках не оскудевают. К примеру, в доме, где был схвачен подозреваемый в преступлении в селе под Младеновацем, был обнаружен настоящий арсенал.

Какие еще меры готовят сербские власти?

На заседании правительства в прошлую пятницу, которое началось с минуты молчания, было одобрено предложение президента, по которому МВД должно в срочном порядке подготовить поправки к закону об оружии и боеприпасах, которые ужесточат условия хранения и ношения короткоствольного огнестрельного оружия.

Ожидается, что эта мера на 20% сократит количество короткоствольного огнестрельного оружия на руках у людей.

Поправки к этому закону будут предусматривать обязательные медицинские, психологические и психиатрические проверки, а также тесты на наркотики для лиц, которым разрешено ношение оружия, в том числе охотничьего.

Эти проверки будут проводиться каждые полгода или год.

Внимание - школа

Автор фото, Фонет/Милица Вучковић Подпись к фото, Вучич утверждает, что предлагал даже вернуть смертную казнь за преступления с применением огнестрела

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Учитывая, что первое массовое убийство произошло в белградской школе и совершил его ученик, президент Вучич распорядился в ближайшие полгода нанять дополнительно около 1200 полицейских так, что "почти всегда в школе будет хотя бы один полицейский". Благодаря этому власти надеются повысить безопасность и заодно снизить уровень насилия со стороны самих учащихся по отношению друг к другу.

"Те, кто бьет слабых, всегда боятся более сильных, а государство, несомненно, сильнее", - отметил в связи с этим президент.

Власти планируют также увеличить максимальное наказание за незаконное хранение оружия, в том числе печально известных автоматов Калашникова, до 15 лет.

"Предусмотрено также уголовное наказание за несанкционированное ношение такого оружия, как ножи, даже и перочинные, чтобы такие предметы больше не появлялись в школах", - сказал Вучич.