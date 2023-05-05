ВОЗ объявила об отмене чрезвычайной ситуации в мире, объявленной в связи с пандемией Covid-19

5 мая 2023, 13:54 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией Covid-19.

По словам экспертов, это важный шаг к признанию полного окончания пандемии коронавируса.

Ровно три года назад, весной 2020-го, распространение заболевания достигло уровня, заставившего ВОЗ ввести чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по всему миру.

"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я следую этому совету", - сказал в пятницу глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Люди в разных странах до сих пор умирают от коронавируса, но статистика смертности значительно сократилась.

На пике заболеваемости в январе 2021 года она составляла более 100 тысяч человек в неделю по всему миру, в апреле этого года показатели - около 3500 человек в неделю.

Всего пандемия унесла жизни по меньшей мере 20 миллионов человек. Среди наиболее пострадавших стран - Индия, США, Франция, страны Латинской Америки.

Как все развивалось

В декабре 2019 года из Китая стали поступать сообщения о случаях вирусного заболевания неясного происхождения.

Количество случаев заражения увеличивалось так быстро, что уже 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огромную роль в обуздании пандемии сыграла вакцинация

К концу зимы эпидемией уже были объяты некоторые регионы Европы, главным образом - север Италии.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила происходящее пандемией.

За прошедшие три года пандемия так или иначе затронула практически все страны мира, многие из них в разное время и на разные сроки вводили меры, призванные ограничить распространение инфекции, от обязательных прививок до полных локдаунов.

В общей сложности по состоянию на 4 мая 2023 года в мире официально зарегистрировано свыше 765 млн случаев заболевания коронавирусом и подтверждено более 6,9 млн летальных исходов, что ставит нынешнюю пандемию в ряд самых смертоносных в истории.

Общее же число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией, учитывая вызывающую сомнение статистику в ряде стран, ВОЗ оценивает примерно в 15 млн человек, что в целом согласуется с результатами других исследований.