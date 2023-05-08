Нападение на торговый центр в Техасе: полиция изучает возможные связи стрелка с ультраправыми

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Стрельба в торговом центре в Техасе

Федеральные власти США выясняют, был ли стрелок, убивший восемь человек, включая детей, в торговом центре в Техасе, связан с ультраправыми группировками.

Как сообщила полиция штата, нападавшего звали Маурисио Гарсиа, ему было 33 года. Как сообщается, он работал охранником и прежде не был замечен в серьезных правонарушениях.

На его одежде обнаружилась нашивка с буквами RWDS, что расшифровывается как "Эскадрон смерти правого крыла" (Right Wing Death Squad). Это словосочетание популярно среди правых экстремистов.

Как сообщает американский партнер Би-би-си CBS News, теперь следователи изучают социальные сети, чтобы выяснить, был ли Гарсиа связан с правыми группировками.

В субботу Гарсиа застрелил восемь человек в торговом центре городка Аллен к северу от Далласа, штат Техас.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Покупатели с поднятыми руками покидают торговый центр

По рассказам очевидцев, вооруженный автоматической винтовкой типа AR-15 преступник открыл беспорядочную стрельбу по людям. Из торгового центра эвакуировали сотни человек. Самого Гарсиа застрелил полицейский, который прибыл на другой вызов и случайно оказался поблизости.

По сообщениям, некоторые из жертв - дети. По меньшей мере семь человек находятся в больнице, трое из них по-прежнему в критическом состоянии.

Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сказал, что семь человек, включая самого стрелка, погибли на месте происшествия, а двое умерли позже в больнице. По словам медиков, возраст жертв - от пяти лет до 51 года.

Начальник полиции Аллена Брайан Харви сообщил, что один из полицейских в торговом центре услышал звуки стрельбы, побежал выяснить, в чем дело, начал перестрелку с подозреваемым и застрелил его.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал случившееся невыразимой трагедией и заявил, что готов оказать любую помощь местным властям.

Полиция США обратилась к гражданам, располагающим видеозаписями, сделанными на месте происшествия, с просьбой связаться с ФБР, поскольку сбором доказательств занимаются федеральные сотрудники.

По словам нескольких свидетелей, стрелок был одет во все черное и в боевом снаряжении. На появившихся кадрах рядам с его телом видна автоматическая винтовка AR-15.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция оцепила торговый центр Allen Premium Outlets

"Я услышал около 10 хлопков, затем еще 10-15 выстрелов - мы увидели парня, одетого во все черное, в бронежилете, который просто стрелял в людей", - сказал один из очевидцев.

На кадрах с места происшествия видно, как люди бегут в укрытие через автостоянку под звуки выстрелов.

В Аллене проживает около 105 тыс. человек, он находится в 32 км к северу от Далласа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В торговом центре Аллена появился импровизированный мемориал в память о жертвах стрельбы

Один из очевидцев стрельбы, Фонтейн Пэйтон, сообщил агентству AP, что услышал выстрелы даже через наушники.

По его словам, когда людям разрешили покинуть торговый центр и он вышел на улицу, то увидел лежащие там тела погибших.

"Я так надеялся, что это не дети, но тела были похожи на детские", - сказал он.

Мэр Аллена Кен Фулк назвал это "трагическим днем" для города.

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"Аллен - гордый и безопасный город, поэтому сегодняшний бессмысленный акт насилия еще больше шокирует, - написал он на сайте городской администрации. - Тем не менее, я хочу похвалить нашу полицию и пожарных за быструю реакцию. Их тщательная подготовка и готовность двинуться навстречу угрозе, вероятно, сегодня спасла множество жизней".

Сенатор от штата Техас Джон Корнин написал в "Твиттере", что скорбит вместе с жителями Аллена, и высоко оценил быструю реакцию всех, кто участвовал в ликвидации последствий инцидента.

Президент Джо Байден назвал произошедшее очередным актом насилия с применением огнестрельного оружия, опустошившим нашу нацию.

Он подтвердил, что среди убитых были дети, сказав, что "в слишком многих семьях опустели места за обеденными столами".

Байден вновь призвал своих политических оппонентов в Республиканской партии поддержать дальнейшее ужесточение контроля над оружием.

В Техасе большинство взрослых в возрасте 21 года и старше имеют право носить пистолет без лицензии, если они ранее не были судимы, ограничений на владение винтовками и дробовиками тоже немного.

Законодательное собрание штата Техас контролируют республиканцы, традиционно не поддерживающие любые меры по ужесточению контроля над оружием.

Губернатор-республиканец Техаса Грегг Эбботт сказал в интервью телеканалу Fox News, что его цель - не допустить, чтобы оружием владели преступники, и решать кризис в области психического здоровья граждан, а не вводить повальные запреты на оружие.

Согласно данным неправительственной организации Gun Violence Archive, с начала этого года в США произошло по меньшей мере 198 массовых убийств - то есть таких, в которых пострадали четыре и более человек. К этому времени года это самый высокий показатель как минимум за семь лет.

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