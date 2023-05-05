Из Киева до "Лефортово" за пять месяцев. Как крымчанку посадили по делу о шпионаже

час назад

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Автор фото, Ґрати/Фото предоставлено семьей Умеровой Подпись к фото, 25-летняя Ление Умерова оказалась фигуранткой дела о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал по новому делу о шпионаже 25-летнюю гражданку Украины - крымскую татарку Ление Умерову. ФСБ этапировала ее в Москву из Владикавказа - там девушку пять месяцев держали за решеткой, составляя на нее административные протоколы под различными предлогами. Попытка съездить из Киева в Крым через Грузию к больному отцу может обернуться для Умеровой сроком до 20 лет лишения свободы.

25-летняя Ление Умерова году переехала из Крыма в Киев в 2015 году, после аннексии полуострова Россией. В украинской столице она училась в политехническом институте и работала маркетологом бренда женской одежды VOVK, рассказывал о ней "Ґрати". Каждый год она ездила в Евпаторию навещать родителей. Последний раз девушка отправилась в Крым уже после начала полномасштабной войны России с Украиной. Она собиралась ухаживать за своим отцом - у него нашли рак.

Добраться до Крыма Умерова пыталась через Болгарию, Румынию, Грузию и Россию. В ночь с 3 на 4 декабря автобусом "Тбилиси-Симферополь" она приехала на погранпункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. Там ее задержали. Следующие пять месяцев девушка провела в спецприемниках Северной Осетии, а в пятницу она оказалась в Москве в СИЗО "Лефортово" как фигурантка дела о шпионаже.

Правила "Верхнего Ларса"

Би-би-си уже писала, как подозреваемых в госизмене россиян во время войны с Украиной арестовывают за надуманные административные правонарушения, а затем отправляют в СИЗО по "шпионской статье". ФСБ и МВД практикуют этот подход в разных регионах России, в том числе, и в Северной Осетии на погранпункте "Верхний Ларс".

31 октября 2022 года 20-летний москвич Савелий Фролов пытался там перейти российско-грузинскую границу. Пограничники заставили его отдать им разблокированный телефон. Затем последовали три подряд административных ареста - по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Из спецприемника он уже не вышел.

2 декабря Фролова отправили в СИЗО - он стал первым известным обвиняемым по статье "госизмена" с формулировкой "приготовление к переходу на сторону противника". Через день на том же погранпункте по такой же схеме задержали Ление Умерову.

Сотрудники погранслужбы ФСБ забрали у нее внутренний и заграничный украинские паспорта и телефон "для дополнительной проверки"

В телефоне у нее нашли фотографии военной техники - это были снимки из интернета, а не ее авторства, рассказывал "Ґрати" отец девушки Резван Умеров. Силовики отправили девушку ночевать в пригородную гостиницу "Сова", пообещав поговорить с ней утром.

В 2 часа ночи такси, в котором она ехала в гостиницу, задержал патруль ГИБДД. Это уже второй известный Би-би-си случай, когда потенциальных фигурантов "шпионских дел", которыми интересуется ФСБ, задерживают именно гаишники.

Утром 4 декабря Умеровой пришлось впервые предстать перед судом.

Дело о выдворении в Украину

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"Гостиница находится за городом. Оказалось, есть места, где иностранным гражданам не положено находиться. Таксист повез ее по этой дороге, - рассказывал "Ґрати" Резван Умеров.

Ту же историю пересказывает в своем решении судья Пригородного районного суда Северной Осетии. В нем говорится, что сотрудники ГИБДД выявили гражданку Украины Умерову в селе Ногир, где она следовала не по федеральной трассе, а по проселочным улицам и нарушила режим пребывания в зоне "с регламентированным посещением для иностранных граждан" без специального разрешения. Транзитный проезд в этом регионе разрешается только по дорогам, перечень которых установлен правительством.

Суд признал, что Умерова незаконно находилась в Северной Осетии в нарушение правил передвижения и порядка пребывания и при отсутствии документов, подтверждающих право быть в режимной зоне. Такое нарушение наказуемо по ст. 18.8 КоАП. За него можно назначить штраф до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы России или без него.

Девушке присудили минимальный штраф 2 тыс. рублей, но с принудительным выдворением. В решении говорится, что "судья исходит из действительной необходимости" такого наказания, поскольку проезд девушки в такси по проселочной владикавказской дороге, по мнению суда, "свидетельствует об отсутствии лояльности к правопорядку страны пребывания".

То, что она оказалась в этом месте случайно - из-за того что ночью ее остановили на погранпункте и отправили в отделение полиции, после чего ей пришлось искать ночлег - суд смягчающим обстоятельством не признал. И до "фактического выдворения" отправил девушку в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в 10 км от Владикавказа.

О препятствиях к выдворению украинцев из России во время войны в решении Пригородного суда не говорится.

Как выяснила Би-би-си, во время войны суды в разных регионах России регулярно освобождают из ЦВСИГ украинских граждан (в том числе, застрявших там с довоенных времен), признавая невозможность их выдворения. Добиться этого правозащитникам удается не всегда. Но в ряде решений (есть у Би-би-си) говорится, что авиасообщение с Россией и Украиной прекращено, дипломатические отношения прерваны, а отправлять людей в Украину во время военных действий опасно, поскольку это угрожает их жизни и здоровью.

Кроме того, суды ссылаются на заявление ООН, которое призвало все государства приостановить принудительное возвращение граждан Украины на родину. Говорится также об указе Владимира Путина, по которому граждан Украины нельзя выдворять из России за исключением строго определенных случаев. Подпадает ли Умерова под эти случаи, Пригородный суд Владикавказа в своем решении не указал.

Обжаловать его в Верховном суде Северной Осетии защитникам Ление Умеровой не удалось - суд апелляционную жалобу отклонил.

После того, как Умерова провела в ЦВСИГе три с половиной месяца, Пятый кассационный суд в Пятигорске все же согласился с защитой, что выдворять девушку из России - незаконно.

Автор фото, Ґрати Подпись к фото, Прежде чем оказаться в СИЗО "Лефортово" Ление Умерова провела пять месяцев в спецприемниках Северной Осетии

Адвокат Джигуля Сацаева просила отменить решения нижестоящих судов и освободить Умерову из ЦВСИГа. Из постановления кассационного суда следует, что гаишники задержали ее в осетинском селе не случайно, а "при проведении проверки соблюдения иностранными гражданами" правил пребывания в режимной зоне. Кого еще задержали в том же рейде, в решении суда не говорится.

Как выяснилось в кассации, незаконность решения о выдворении Ление Умеровой суд все же усмотрел - в нарушении указа Путина от 27 августа 2022 года, который запрещает выдворять украинцев из России за исключением ряда случаев.

К исключениям относятся освобождающиеся из колоний, или "создающие угрозу национальной безопасности" России - том числе "выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя", а также поддерживающие террористическую или экстремистскую деятельность и посягающие на общественный порядок и безопасность - в том числе участвующие в несанкционированных митингах. 13 марта кассационный суд признал, что исходя из материалов дела Умерова не относится к числу таких лиц. То есть еще в марте российские власти в Умеровой угрозу нацбезопасности не видели.

Девушка, согласно решению суда, должна была выйти на свободу, но этого не произошло.

"Медиазона" (признана в России "иностранным агентом") пишет, ссылаясь на Крымскую правозащитную группу (признана в России нежелательной), что когда девушку отпустили из ЦВСИГ, возле ворот ее ждала машина с четырьмя мужчинами. Те ее схватили, надели на голову мешок и вывезли в незнакомый район Владикавказа. Там, по данным издания, ее высадили из машины, а подъехавшие в этот момент полицейские снова задержали девушку.

Четыре ареста за неповиновение полиции

14 марта 2023 года Ление Умеровой исполнилось 25 лет. День рождения она провела под стражей - именно в этот день ее доставили в Ленинский райсуд Владикавказа. Дальше все пошло по тому же сценарию, что и для Савелия Фролова и других россиян, которых сначала отправляли в спецприемник, а затем в СИЗО по "шпионским делам".

Девушку обвинили в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) и отправили под административный арест. Через 13 дней история повторилась - тот же суд 27 марта снова арестовал Умерову по той же статье. Проведя в спецприемнике еще две недели, она предстала перед другим (третьим по счету с момента ее задержания) - Советским райсудом Владикавказа. Этот же суд ранее трижды арестовывал Фролова.

Советский суд 11 апреля вернул Ление Умерову в спецприемник на 15 суток, но и этим административное преследование девушки не закончилось. 26 апреля Советский суд опять зарегистрировал полицейский протокол об административном нарушении по все той же ст 19.3 КоАП. Таким образом Умерова за полтора месяца четыре раза подряд якобы совершала акты неповиновения полиции.

"Первый раз якобы она не отдавала документы, второй раз - якобы она не отдавала телефон, третий раз - как будто, она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины", - рассказал "Ґрати" отец девушки Резван Умеров. Он добавил, что разговаривать с родителями по телефону дочери позволяли всего по несколько минут.

"Медиазоне" он говорил еще 12 апреля, что по его мнению, дочь таким образом "ломают". "Не знаю, зачем", - удивлялся отец.

Решения Ленинского и Советского судов по этим делам не опубликованы, но на сайте Верховного суда Северной Осетии есть определение об отклонении апелляции защиты девушки на третье решение об аресте за неповиновение полиции, которое Советский суд вынес 11 апреля. Из него следует, что силовики проводили с девушкой какие-то процессуальные действия еще во время ее пребывания в спецприемнике.

Как пишет Верховный суд Северной Осетии, утром 9 апреля Умерова, "отбывая административное наказание" отказалась выйти из спецавтомобиля АЗ (по-видимому автозака) "при проведении высадки на территории спецприемника". Об этом, согласно решению суда, говорится в рапортах начальника конвоя МВД, полицейского и свидетелей. Родители девушки, которые к тому моменту уже около двух месяцев, по данным "Ґрати", находились в Северной Осетии, рассказали, что до освобождения из спецприемника ей тогда оставалось еще два дня. Куда при этом конвоировали девушку в автозаке (а затем вернули обратно под арест), из решения суда не ясно. Двум ее адвокатам, участвовавшим в заседании суда 18 апреля, добиться ее освобождения не удалось.

На сайте Советского суда данных о рассмотрения четвертого полицейского протокола, зарегистрированного 26 апреля, нет. "Ґрати" со слов родителей Умеровой сообщали, что суд все же арестовал Умерову на 15 суток с 23:30 27 апреля - прямо с момента окончания предыдущего ареста. Из спецприемника на этот раз ее увезли через несколько дней. 4 мая, как сообщал "Ґрати", сотрудники ФСБ доставили ее в Москву. 5 мая Лефортовский суд отправил ее в СИЗО на два месяца как фигурантку дела о шпионаже.

Только по официальным данным на сайте ФСБ, за время войны задержаны уже как минимум шесть украинских граждан - трое в оккупированных частях Херсонской области Украины, один в Ростовской области и один в Курске. Всех их подозревали в сборе сведений о дислокации и передвижении российских войск и передаче их украинским военным.

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