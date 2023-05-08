Украина переносит День Победы на 8 мая - как в Европе. Каким праздником станет 9 мая?

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Архивное фото. День Победы в Киеве в 2011 году

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, официально объявляющий 8 мая Днем памяти и победы, а 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, станет Днем Европы. В парламенте уже заявили, что готовы принять документ в ускоренном режиме.

Владимир Зеленский выступил в понедельник с обращением ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, "старое зло" вернулось, вернула его Россия, преследующая ту же цель, что и нацисты - порабощение и уничтожение. Но им это не удастся, заверил президент Украины.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических влияний. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем отмечать наше историческое единство - единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм," - сказал украинский президент.

Западные страны празднуют победу над нацистской Германией во Второй мировой войне 8 мая: безоговорочная капитуляция Германии вступила в силу в 23:01 8 мая 1945 года, в Москве формально было уже 9 мая.

Помимо России, День Победы 9 мая отмечают некоторые страны СНГ, а также Сербия и Израиль.

В Верховной Раде уже дали понять, что законопроект может быть принят оперативно.

Глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что парламент в ускоренном режиме примет законопроект.

"Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам первого вице-спикера Рады Александра Корниенко, документ может быть принят за основу и в целом "без особых обсуждений и поправок".

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Что перенос Дня Победы и Дня Европы значит для украинцев, объясняет корреспондентБи-би-си в Украине Святослав Хоменко:

"Не побоюсь утверждения, что определенная и довольно значительная часть моих земляков и не подозревает о существовании праздника под названием День Европы, который до сегодняшнего дня отмечался в третьи выходные мая.

В эти дни на центральных улицах больших городов появлялись палатки с флагами ЕС и стран - его членов. В них раздавали буклеты и листовки, звучала музыка этих стран. Вечером - торжественные мероприятия. Протокольные речи чиновников о том, что Украина идет в Европу.

Подозреваю, для среднестатистического украинца День Европы был чем-то сродни дня работника лесного хозяйства. Кого он касается, тот его и празднует. А кого касается кроме дипломатов, депутатов да экспертов по внешней политике? Таковых было негусто: состоянием на 2021 год с Европой в той или иной степени идентифицировали себя около четверти жителей Украины.

В этом году Украина впервые будет отмечать День Европы вместе со всей Европой - 9 мая. Именно в этот день в 1950 году прозвучала декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая, как считается, положила концептуальное начало созданию Европейского Союза.

Только вряд ли в этот день на Майдане появятся красочные палатки: место занято противотанковыми ежами. Вечерних концертов тоже не будет: вместо них киевляне скорее будут слушать трескотню пулеметов, сбивающих российские "Шахеды". Пафосные речи о евроинтеграции потеряли смысл, и не только потому, что в прошлом году Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС. Десятилетиями довлевший над Украиной выбор между Востоком и Западом сделан.

Сегодня с Европой идентифицируют себя больше половины украинцев, за вступление в Евросоюз выступают почти 90% жителей страны. А Европа не только словом, но и делом - танками, зенитными установками, системами ПВО - помогает Украине вырваться из смертельных объятий России, которая своими ракетами и снарядами пытается доказать украинцам преимущества выбора в пользу "русского мира".

Перенос Дня победы во Второй мировой войне с 9 мая на 8-ое - это часть того же самого выбора, сделанного Украиной. Наверное, больше десяти лет назад различия в том, как этот праздник отмечают в Украине и России, стали разительными. Украинцы, для которых он был днем скорби по огромным жертвам войны, которым резонировал слоган "Никогда снова", с недоумением наблюдали за нарастанием в соседней стране культа "победобесия", за тем, как 9 мая в России превращался в праздник под лозунгом "Можем повторить".

Выбор Украиной "европейского" дня победы 8 мая - это не только дань исторической правде (акт о капитуляции гитлеровской Германии действительно был подписан 8 мая по киевскому времени). Это и констатация того, насколько украинцам не по дороге с милитаристским курсом сторонников "специальной военной операции".

И ничего, что в этом году среднестатистический украинец, возможно, даже не заметит изменений в календаре праздничных дней его государства. Ведь сегодня они - не о торжественных празднованиях, а о символах и о выборе, сделанном Украиной".

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