В России взорвали автомобиль Захара Прилепина. Идеолог и участник войны с Украиной ранен

6 мая 2023, 10:34 GMT Обновлено 20 минут назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Прилепин активно поддерживает вторжение России в Украину

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Ультраконсервативный писатель, известный своей поддержкой войны в Украине, получил ранения. Его водитель в результате взрыва погиб. Российские власти поспешили возложить ответственность на США.

Как сообщают экстренные службы, во время движения автомобиль Audi взорвался в селе Пионерское Нижегородской области.

Взрывное устройство сработало под днищем машины.

"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении", - сказали в экстренных службах.

Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого. "В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальная представительница российского МИД обвинила в инциденте западные страны и Украину.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", - прокомментировала в своем телеграм-канале официальная представительница российского МИД Мария Захарова.

Прилепина доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Автор фото, Investigative Committee/TASS Подпись к фото, Следственный комитет распространил фотографию с места взрыва: машина перевернута и разорвана пополам. На месте взрыва образовалась воронка "глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров"

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Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Прилепин получил тяжелые ранения. Пресс-служба писателя однако сообщает, что с ним "все в порядке".

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".

Администратор телеграм-канала движения в разговоре с Би-би-си назвал Прилепина "одним из основных идеологов русского мира, непосредственно виновным в войне".

По словам его создателей, движение началось "с объединения крымских татар, украинцев и россиян".

Российские власти назвали терактом подрыв Прилепина. Ответственность взяли на себя партизаны

Следственный комитет распространил фотографию с места взрыва машины писателя и идеолога войны с Украиной Захара Прилепина.

Автомобиль перевернут и разорван пополам.

На месте взрыва образовалась воронка "глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров", уточняют в Следственном комитете.

Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".

Администратор телеграм-канала движения в разговоре с Би-би-си назвал Прилепина "одним из основных идеологов русского мира, непосредственно виновным в войне".

По словам его создателей, движение началось "с объединения крымских татар, украинцев и россиян".

От писателя до полевого командира

Захар Прилепин активно поддерживает российское вторжение в Украину и сам участвует в боевых действиях в Донбассе.

Еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года он поддерживал самопровозглашенные республики Донецкой и Луганской областей и называл себя полевым командиром батальона, который убивал людей в Украине "в больших количествах".

С 2015 года писатель работал советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял пост политрука.

В феврале 2017 года Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

Прилепин известен прежде всего как писатель-прозаик, однако некоторые его произведения легли в основу нескольких фильмов и театральных постановок.