Представители воющих сторон в Судане прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дым надо домами в Хартуме после авиаударов (фото 1 мая)

Представители воюющих в Судане сторон в субботу прибыли в Саудовскую Аравию для проведения первых прямых переговоров.

Суданские военные - регулярная армия и военизированное формирование "Силы быстрой поддержки" (СБП) - по настоянию США и Саудовской Аравии согласились на предварительные переговоры, но остановить боевые действия, судя по их заявлениям, не готовы.

С момента начала боевых действий несколько недель назад было нарушено несколько уже соглашений о прекращении огня.

Обе стороны заявили, что обсудят гуманитарное перемирие, но не полное окончание конфликта.

В субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан приветствовал представителей обеих сторон. Он сказал, что надеется, что переговоры "приведут к прекращению конфликта и восстановлению безопасности и стабильности в Республике Судан".

Генерал Мохамед Хамдан Дагло, возглавляющий СБП, заявил в "Твиттере", что они высоко ценят все усилия по установлению режима прекращения огня и оказанию помощи суданскому народу. Он также отметил, что СБП привержены "переходу к правительству, возглавляемому гражданскими лицами".

Тем временем в в столице Судана Хартуме продолжаются бои.

С начала боевых действий 15 апреля погибли сотни людей, а почти 450 тыс. гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома. Более 115 тыс. человек , по данным Международной организации по миграции, бежали в соседние страны.

В совместном заявлении США и Саудовской Аравии содержится призыв к "обеим сторонам учитывать интересы суданской нации и ее народа и активно участвовать в переговорах о прекращении огня и прекращении конфликта".

Из-за интенсивности боевых действий в страну невозможно доставить столь необходимую гуманитарную помощь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Командующий армией аль-Бурхан (справа) и его соперник Хемети, командующий СБП, не так давно были союзниками

Генерал Дагло, также известный как Хемети, ведет ожесточенную борьбу за власть с командующим армией Судана генералом Абделем Фаттахом аль-Бураном, фактическим президентом страны.

Аль-Бурхан и Дагло, командующий СБП, когда-то были союзниками, но в конце концов не поделили власть.

"Битва за Хартум быстро перерастает в войну на истощение, в которой обе стороны обладают схожими возможностями", - отмечает Андреас Крейг из Королевского колледжа Лондона.

Город превратился в зону боевых действий с артиллерийскими обстрелами и ударами с воздуха.