Десятки человек погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячи военнослужащих отправлены в Манипур для поддержания порядка

По меньшей мере 30 человек, по официальным данным, погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур.

Беспорядки в Манипуре начались на этой неделе после митинга организаций национальных меньшинств штата против планов дать одинаковый с ними юридический статус "племени" основной этнической группе в штате.

Толпы людей громили дома, автомобили, церкви и храмы. По неофициальным данным, которые публикует местная пресса, число погибших достигает 54 человек.

Сообщается, что около 10 тыс. человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от погромщиков.

Тысячи военнослужащих были отправлены для в штат поддержания порядка.

В некоторых районах штата действует комендантский час, а доступ в интернет заблокирован.

Соседние штаты начали эвакуацию своих студентов из Манипура.

Армия заявляет, что уже берет ситуацию под контроль, но правительство штата обвиняют в том, что оно не прилагает недостаточно усилий для предотвращения насилия.

Трехмиллионный Манипур - один из самых маленьких штатов Индии. Он находится на северо-востоке страны, рядом с Мьянмой.

Члены общины мейтей, на долю которых приходится не менее 50% населения штата, уже много лет требуют включения их в категорию зарегистрированных племен.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жители Манипура рассказывают, что толпы погромщиков поджигали здания и автомобили

Индийские власти выделяют официально признанным "племенам" квоты на государственные должности, места в колледжах и на выборные посты на всех уровнях власти. Это, согласно официальной политике, делается для того, чтобы уравнять возможности выходцев из меньшинств с теми возможностями, которыми давно пользуются представители основных этнических групп.

Этот статус дал бы членам общины мейтей доступ к лесным угодьям и гарантировал им долю государственных должностей и мест в учебных заведениях.

Другие племена обеспокоены тем, что могут потерять контроль над землями их предков, расположенными в основном в горных лесах Манипура.

Во вторник тысячи представителей племен из горных районов штата вышли на марш протеста, созванный Всеплеменным студенческим союзом Манипура.