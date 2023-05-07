Кадыров попросил Путина отправить чеченский спецназ "Ахмат" в Бахмут вместо ЧВК "Вагнер"

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сражение за Бахмут останется в истории как одна из самых кровавых и долгих битв этой войны. На фото: разрушенный город

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что официально попросил Путина отправить подразделения чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут вместо ЧВК "Вагнер".

"Подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации В.В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в г. Артёмовск (Бахмут). Письмо уже отправлено", - гласит последняя запись в телеграм-канале Кадырова, к которой приложена копия письма.

В письме содержится просьба к президенту дать министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение отправить подразделения "Ахмата" в Бахмут и передать им там позиции ЧВК "Вагнер".

Пригожина связался с представителями Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Бахмуте, сообщает пресс-служба основателя ЧВК.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы начать передачу позиций незамедлительно, чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - заявил Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" на этой неделе в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирования боеприпасами и пригрозил в противном случае к 10 мая вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе сора из избы и заявил, что готов отправить "Ахмат" в Бахмут вместо вагнеровцев.

ISW: Пригожин и Кадыров хотят переложить ответственность за неудачи на армию

Американский институт изучения войны (ISW) пришет, что Пригожин и Кадыров хотят переложить на российскую армию ответственность за неудачи в Бахмуте.

Автор фото, Reuters

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Пригожин и Кадыров стремятся представить регулярную российскую армию как неэффективную и выдвигают условия, чтобы обвинить Минобороны во всех неудачах в районе Бахмута, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам своего единомышленника-силовика выглядит как попытка задвинуть на второй план части ВДВ, действующие на флангах, и представить битву за город исключительно как вагнеровскую, а теперь и кадыровскую, говорится в очередном докладе Института.

Это позволяет Пригожину, который не доверяет российскому военному командованию и позиционирует себя независимым от него, сохранить лицо, если силы ЧВК "Вагнер" не смогут захватить Бахмут. Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь репутационную выгоду от участия в столь громкой операции при поддержке личного авторитета Пригожина.

Если же силы чеченского подразделения "Ахмат" столкнутся с теми же трудностями, что и вагнеровцы, и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров вполне могут обвинить Минобороны в неспособности адекватно поддерживать их усилия.

А если российское военное командование воспрепятствует замене ЧВК "Вагнер" на силы "Ахмата" (поскольку неясно, смогут ли эти подразделения выполнить этот маневр без поддержки регулярной российской армии), Пригожин, Кадыров и их союзники, вероятно, будут утверждать, что если бы Минобороны России поддержало их решение, чеченские войска быстро захватили бы Бахмут, полагают аналитики ISW.