Второй день коронации Карла III: уличные гулянья, торжественный обед и концерт

12 минут назад

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В воскресенье Великобритания продолжает праздновать коронацию Карла III - уже менее официально, но не менее шумно. В этот день в разных уголках страны организованы тысячи уличных вечеринок и торжественных обедов, а завершит второй день коронации концерт с участием многочисленных звезд.

В течение дня члены королевской семьи будут посещать общественные мероприятия, а затем в Виндзорском замке посетят выступление Кэти Перри и группы Take That.

Воскресенье обещает быть более спокойным. Однако в субботу полиция арестовала 52 протестующих, что вызвало общественное недовольство.

Утром в день коронации, перед акцией протеста на Трафальгарской площади, полиция арестовала нескольких членов организации "Республика", выступающей за замену монархии выборным главой государства. Члены парламента и активисты обвинили полицию в подавлении свободы слова.

Скотланд-Ярд заявил, что его реакция была соразмерной, учитывая важность события, которое происходит раз в поколение.

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Вечером в Виндзорском замке состоится коронационный концерт. Помимо Кэти Перри, Лайонела Ричи, Take That, Олли Мурса и Паломы Фейт, в нем примет участие оркестр приглашенных музыкантов мирового уровня.

Также состоится совместное выступление Королевского балета, Королевского оперного театра, Королевской шекспировской труппы, Королевского музыкального колледжа и Королевского колледжа искусств.

Люди уже начали занимать очередь на концерт.

В субботу на церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве собралось более 2 тысяч человек, включая 90 иностранных лидеров.

Помимо зарубежных высокопоставленных лиц, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди США Джилл Байден, на двухчасовой церемонии присутствовали знаменитости, члены семьи и друзья Карла и Камиллы.

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После коронации Карл и Камилла вернулись в Букингемский дворец и заняли свои места на балконе вместе с другими членами королевской семьи. Над ними пролетели британских военные вертолеты и самолеты пилотажной группы Королевских ВВС "Красные стрелы".

Для вооруженных сил страны субботняя коронация стала крупнейшей церемониальной операцией за 70 лет - с момента коронации Елизаветы II в 1953 году. В процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства приняли участие четыре тысячи военнослужащих.

Принца Гарри, герцога Сассекского, среди членов королевской семьи на балконе дворца не было - по сведениям Би-би-си, его туда не пригласили.

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Принц Гарри приехал в Лондон в Калифорнии, его супруга Меган с двумя маленькими детьми осталась дома. Во время церемонии в Вестминстерском аббатстве он сидел через два ряда от своего брата принца Уильяма, принца Уэльского.

Это его первое появление на публике с членами своей семьи после выхода скандальных мемуаров "Запасной", в которых он рассказал о напряженных отношениях и разногласиях с другими членами своей семьи.

Гарри покинул аббатство вскоре после окончания службы, чтобы успеть на самолет в США, где его сын Арчи праздновал свой четвертый день рождения.