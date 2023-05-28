Дефолт США отменяется. Байден и республиканцы договорились повысить потолок госдолга

52 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, На кону в политической игре оказалось благосостояние американцев и будущее США как ведущей экономической и финансовой державы планеты

Белый дом и оппозиция в последний момент отодвинули угрозу финансовой катастрофы, за которой неизбежно последовал бы экономический кризис не только в Америке, но и во всем мире. Президент Джо Байден и республиканцы в нижней палате Конгресса договорились, что разрешат правительству увеличивать госдолг, который уже превысил астрономические 31,4 трлн долларов.

Решение должны еще утвердить обе палаты Конгресса, на что уйдет не менее трех дней, а детали компромисса потребуют дальнейших многомесячных переговоров даже после того, как потолок будет повышен, предупреждают американские чиновники и конгрессмены.

Установленный Конгрессом потолок госдолга был достигнут еще в январе, и с тех пор американский Минфин лишен права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов. Глава министерства Джанет Йеллен предупреждала, что такими темпами деньги закончатся уже в июне, и тогда Соединенные Штаты окажутся перед лицом первого в своей истории дефолта - "катастрофы", по выражению Йеллен.

"Экономика нашей страны внезапно окажется в центре невиданного экономического и финансового шторма", - говорила Йеллен.

Байден первый раз лично обсудил проблему с лидером республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти 9 мая, после чего еще раз встретился с ним через неделю.

Обе встречи оказалась безрезультатными, и переговоры продолжились на уровне представителей.

Проблема настолько серьезная, что Байден отказался от азиатского турне и поспешил домой с саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме. Одна только угроза дефолта вредила репутации США как самого надежного и популярного в мире должника. Цены облигаций снижались, расходы американцев на обслуживание долга росли.

И вот после нескольких дней непрерывных переговоров Белый дом в ночь на воскресенье выпустил заявление о том, что договоренность достигнута.

"Соглашение компромиссное, а значит, не все получат, что хотели. Но в этом и заключается ответственное руководство страной", - заявил Байден.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Переговоры завершились поздно вечером в субботу

"Это хорошие новости для всех американцев, потому что соглашение предотвращает катастрофический дефолт, который привел бы к экономическому спаду, потере пенсионных накоплений и миллионов рабочих мест", - говорится в заявлении.

Маккарти, в свою очередь, сказал, что текст законопроекта будет опубликован в воскресенье, а Палата Представителей проголосует за него, скорее всего, в среду.

Почему США уперлись в потолок

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Потолок госдолга поднимался неоднократно, однако время от времени эта процедура становится предметом политического торга. В 2011 году схватка президента-демократа Барака Обамы с республиканцами настолько затянулась, что США лишились наивысшего кредитного рейтинга.

И на этот раз республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, требовали сократить расходы бюджета и отказывались поднимать потолок без уступок со стороны демократов, под контролем которых и верхняя палата Сенат, и Белый дом.

Республиканцы требовали сократить социальные расходы и увеличить расходы на оборону.

Байден в ответ требовал поднять или отменить потолок безо всяких условий, и только потом готов был обсуждать с республиканцами их требования - без привязки одного к другому.

Против любого компромисса выступали крайне правые республиканцы и крайне левые демократы, что осложняло переговоры, а теперь может сорвать утверждение договоренности между Байденом и Маккарти в обеих палатах Конгресса.