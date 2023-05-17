Еще одно жаркое лето, а то и несколько. Метеорологи обновили прогноз на пять лет

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 2023 год уже бьет рекорды. Рекордная жара весной нанесла урон и Испании, и Юго-Восточной Азии

Последние восемь лет были самыми теплыми в истории планеты, а Европа и Китай в прошлом году пережили невиданно жаркое лето. То ли еще будет, предупредили метеорологи и предложили всем готовиться к новым катаклизмам из-за изменения климата.

Свежий пятилетний прогноз Всемирной метеорологической организации ООН, опубликованный в среду, вышел мрачнее предыдущих. С вероятностью 98% он обещает, что средняя температура в 2023-2027 годах окажется выше, чем в минувшей пятилетке, а рекорд 2016 года - самого жаркого за всю историю наблюдений - будет побит.

"Температуры на планете продолжат повышаться, а привычный нам климат будет все дальше уходить в историю", - сказал Леон Хермансон, один из работавших над прогнозом ученых.

Причина потепления - человечество, и оно пока не в силах справиться с разрушительными последствиями своей деятельности, добавил генсек ВМО Петтери Таалас.

"Вывод такой: мы до сих пор не смогли ограничить глобальное потепление и движемся в противоположную сторону, - сказал Таалас, представляя прогноз. - Последствия для здоровья, окружающей среды, доступности еды и воды будут далекоидущими. К этому нужно готовиться".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Водохранилище в Испании в начале мая 2023 года. Запасы питьевой воды в стране сократились до самого низкого уровня с 1990 года из-за мощной засухи

Изменение климата приводит к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха на планете. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения. Итог - рост бедности, вынужденная миграция и лишние расходы, что усугубляет и без того хрупкое восстановление благосостояния в мире после пандемии ковида и энергетического и продовольственного кризисов, вызванных вторжением России в Украину.

Жара убивает людей. Генсек Таалас напомнил в среду, что прошлым летом избыточная смертность в период рекордных температур в Европе превысила 15 тысяч человек. В 2010 году жертв было 50 тысяч, в основном в России, а жара 2003 года унесла 75 тысяч жизней.

Две плохие новости: Эль-Ниньо и Арктика

Уверенность в том, что грядущая пятилетка станет рекордно жаркой, метеорологам придают два факта.

Во-первых, на смену продолжавшемуся аж три года феномену Ла-Нинья (понижение температур в Тихом океане) идет Эль-Ниньо, имеющий ровно противоположный эффект: поверхность океана нагревается, что усугубляет общее потепление, вызванное парниковыми газами в атмосфере.

Традиционно Эль-Ниньо формируется ближе к осени и приводит к потеплению на следующий год. Однако это явление временное и локальное, оно не меняет общего количества энергии, определяющей климат на планете.

Гораздо неприятнее потепление на полюсах, поскольку оно чревато потерей ледяного покрова (что разогрев планеты только ускоряет). И в новом прогнозе нет хороших новостей для белых медведей, европейцев и россиян, более других страдающих от повышения температур в близкой им Арктике. Это - второй факт, подкрепляющий мрачный прогноз на пятилетку.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Арктика нагревается в три раза быстрее остальной планеты

"Прогноз показывает, что уже наблюдаемое потепление в Арктике только усилится. Таяние льда и снега ускорится, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему повышению температур", - описал порочный круг генсек ВМО Таалас.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Все это лишает мир надежды достичь первой цели Парижского соглашения, подписанного почти всеми странами мира, - попробовать удержать глобальное потепление в пределах 1,5°С, а если не выйдет, не допустить повышения температуры на два градуса по сравнению со средней в доиндустриальную эпоху.

Среднегодовая температура на планете уже выше этого уровня на 1,2°C, и в ближайшие пять лет она таки превысит заветные 1,5°С (пусть и временно) с вероятностью 2 1, говорится в свежем прогнозе.

Для борьбы с изменением климата весь мир договорился сократить выбросы парниковых газов. Дела пока не поспевают за словами, но даже если немедленно нейтрализовать выбросы, неблагоприятные последствия глобального будут проявляться еще несколько десятилетий, напомнил Таалас.