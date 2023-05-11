В Германии при взрыве в высотном доме пострадали пожарные и полицейские

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дежурный вызов в квартиру в высотке превратился в настоящий штурм

Несколько офицеров полиции и пожарных, приехавших по вызову в высотное здание в городе Ратинген на западе Германии, получили ранения, в том числе серьезные, в результате взрыва в одной из квартир.

Как заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль, все началось с того, что жильцы дома, обеспокоенные тем фактом, что почтовый ящик квартиры был переполнен, сообщили об этом в полицию, а та уже вызвала пожарных, чтобы вскрыть дверь и проверить квартиру.

При этом в одной из комнат квартиры был замечен пожар, однако когда пожарные и полиция попытались войти туда, мужчина, находившийся внутри, судя по всему активировал взрывное устройство. При этом были ранены 10 пожарных и двое полицейских, причем у нескольких из них ранения представляют угрозу для жизни.

Злоумышленник был арестован, а полиция обнаружила в квартире тело человека без признаков жизни.

Автор фото, Getty Images

По словам журналистов, штурм квартиры напоминал сложную полицейскую операцию с привлечением снайперов, занявших позиции на крышах соседних домов. Очевидцы сообщали о густом дыме, поднимавшемся над высоткой, и нескольких громких хлопках, напоминавших взрывы.