Природные пожары охватили три региона Урала. Что известно на данный момент

25 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Во время майских праздников в России усилились природные и ландшафтные пожары, особенно в трех регионах - Свердловской, Тюменской и Курганской областях. В одной только Курганской области сгорело больше 300 жилых домов. Есть жертвы. Причиной власти называют сухую погоду.

Курганская область

Наиболее сложная ситуация сложилась в расположенной на стыке Урала и Западной Сибири Курганской области. Туда отправился глава МЧС России Александр Куренков. В регионе был объявлен режим ЧС.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщал, что к утру понедельника число жертв пожаров в регионе достигло шести. Следственный комитет подтверждал гибель трех человек.

Больше 300 жилых домов и почти 4 тысячи строений были уничтожены в Курганской области в результате переходов природных пожаров в населенные пункты, согласно официальным данным.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В деревне Юлдус из-за природного пожара загорелись 20 домов, сообщали в МЧС

За несколько дней в Курганской области зафиксировали 60 природных пожаров, из них - 13 крупных. Общая площадь возгораний составила 11 тысяч гектаров.

Пожарные при этом заявили, что благодаря им удалось спасти более 10 тысяч жилых домов. Эту цифру назвали в МЧС. В этих домах, по оценкам ТАСС, проживают порядка 129 тысяч человек.

Согласно официальным данным, в Курганской области пожары затронули шесть населенных пунктов. Эвакуированы были жители деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, Кодское, а также двух поселков в пригороде Кургана.

В Кремле заявили, что министр Куренков "прямо с места пожаров" докладывал о тушении российскому президенту Владимиру Путину. Вечером глава МЧС утверждал, что в настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области уже снята. Возобновилось движение по автомобильным дорогам, которые перекрывали из-за пожаров.

Свердловская области

В Свердловскую область из Москвы отправили главу Минприроды Александра Козлова. К этому моменту площадь природных пожаров всего за сутки увеличилась с 33 тысяч до 54 тысяч гектаров - то есть примерно в пять раз больше, чем в Курганской области.

Во второй половине дня министр отчитался, что огонь от лесных пожаров не перекинулся ни на один населенный пункт в Свердловской области. И жертв в этом регионе от новой волны пожаров нет.

Жертвы были в конце апреля, когда сгорели сотни домов в поселках Сосьва, Таежный, Прогресс, Висим, Карпинск и Неустроева. В Сосьве тогда погибли два человека.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Свердловская область. Тушение лесного пожара в районе поселка Ключевск

Сейчас пожары тушат почти 5 тысяч пожарных и других специалистов, а также 6 тысяч волонтеров, задействованы самолеты Бе-200 и Ил-76, а также вертолеты Ми-8, отчитались власти. В области тоже введен режим ЧС.

Накануне, 7 мая, в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склады, где хранится около 15 тонн пороха. Два склада сгорели, остальные пожарным удалось отстоять. "Авиалесоохрана" при этом заявила, что это не лесной пожар перешел на склады, а наоборот - огонь в лес двигался со стороны складов.

Тюменская область

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В Тюменской области при тушении пожаров погиб по меньшей мере один человек.

"49-летний местный житель погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один их них госпитализирован. Пожар в районе села Красный Яр локализован", - заявили в региональном правительстве.

В Тюменской области за сутки ликвидировали пять лесных пожаров. При этом разгорелись восемь новых. По состоянию на середину дня в регионе продолжалось 12 пожаров, но на относительно небольшой территории - чуть более 1 тысячи гектаров.

Эти цифры не учитывают ландшафтные пожары (в пределах населенных пунктов) - а их много. "За сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5,3 тысячи гектаров", - говорится в сообщении властей. Для тушения пожаров задействованы пять вертолетов и один самолет Ил-76, также применяются пожарные поезда.

В области пожарами уже уничтожено 124 строения в деревне Речкина, поселке Богандинский и трех садовых товариществах, сообщал ранее источник ТАСС в экстренных службах.

На всей территории Тюменской области также ввели режим ЧС. "Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром", - прокомментировал положение дел губернатор Александр Моор.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пожары в России: горит минимум 60 тысяч гектаров леса

И восточнее

Природные пожары начались и в Сибири. Режим ЧС был введен, в частности, в Омской области. 7 мая сгорели три жилых дома и девять построек в деревне Шкуново.

Омск накрыло плотным слоем смога и запахом гари, пишут местные СМИ. Министерство природных ресурсов Омской области заявило, что это последствия пожаров на Урале - Свердловской, Курганской и Тюменских областях.

"Можно взглянуть на карту пожаров, на которой все красным-красно. Основные потоки по направлению ветра идут из Тюмени. Отсюда и эта дымовая завеса", - цитирует чиновников издание "Новости Омска".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: