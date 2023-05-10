"Ребенок от трех родителей": врачи в Британии сообщили об успехе новаторский методики. Как это работает?

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После того, как правительство Британии в 2015 году одобрило новаторскую методику для создания "ребенка от трех родителей", в стране благодаря этому способу искусственного оплодотворения родились уже несколько детей.

Об этом Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению (HFEA) сообщило газете Guardian в ответ на запрос журналистов. Конкретная цифра не разглашается из соображений конфиденциальности, но, по данным регулятора, таких младенцев было меньше пяти.

Революционный способ трехстороннего ЭКО разработали ученые в университете Ньюкасла. Он называется "митохондриальная заместительная терапия" и позволяет предотвратить неизлечимые генетические нарушения у детей, когда их матери являются носителями митохондриальных заболеваний.

Этот способ искусственного оплодотворения предполагает использования всего 0,1% ДНК донора-женщины, в связи с чем ученые настаивают, что у ребенка только два родителя, а не три.

Речь идет о соединении митохондрий из яйцеклетки здоровой женщины-донора с ядром из яйцеклетки матери ребенка.

Митохондрии - часть клеточной структуры, отвечающей за энергоснабжение клетки.

Они передаются только по материнской линии, поэтому в процедуре участвуют только женщины-доноры.

У митохондрий есть своя собственная ДНК, но, как настаивают ученые, она не влияет на внешность или другие личностные характеристики будущего младенца. Поэтому несмотря на наличие донорских митохондрий, ребенок будет похож только на родителей.

Дефекты митохондрий в клетках матери приводят к рождению детей с тяжелейшими заболеваниями: они могут страдать нарушением функций головного мозга, мускульной дистрофией, пороками сердца и слепотой.

Как объяснял в интервью Би-би-си профессор Даг Тернбулл, возглавивший исследования в Университете Ньюкасла, в самых критических случаях дети с этими заболеваниями умирают в первые 48 часов жизни.

"Но это редкость. Чаще мы десятилетиями наблюдаем людей с высокой степенью инвалидности", - добавил профессор.

По данным ученых, примерно один из 6000 младенцев в мире рождается с митохондриальным заболеванием.

Как происходит ЭКО с участием донора

Во время трехстороннего ЭКО из оплодотворенной яйцеклетки матери извлекают ядро и пересаживают его в оплодотворенную донорскую клетку со здоровыми митохондриями, из которой предварительно было удалено ее ядро.

"Известие о том, что в Великобритании родилось небольшое количество детей с донорскими митохондриями, является следующей ступенью медленного и осторожного процесса оценки и усовершенствования митохондриального донорства, который, вероятно, продолжит оставаться таковым", - считает Сара Норкросс, глава организации Progress Educational Trust, помогающая людям, страдающим от бесплодия.

Автор фото, AFP

От ученых из Университета Ньюкасла пока не последовало комментариев, поэтому подробности о том, насколько успешной оказалась методика, не известны.

"Будет интересно узнать, насколько успешно метод митохондриальной заместительной терапии работает на практическом уровне, избавились ли дети от митохондриальных заболеваний, и существует ли риск развития у них заболеваний в более взрослом возрасте", - сказал Робин Ловелл-Бэждж, специалист по генетике развития из британского научного института имени Фрэнсиса Крика.

Ранее ученые из Ньюкасла предупреждали, что существует риск "реверсии" в случае, если какие-то из дефективных митохондрий матери все-таки окажутся в конечной яйцеклетке, и впоследствии их число возрастет.

Первый младенец родился в США

В 2015 году, когда британское правительство принимало решение о том, чтобы разрешить на законодательном уровне митохондриальную заместительную терапию, было подсчитано, что в Великобритании благодаря этой процедуре смогут родиться до 150 таких детей.

Однако после этого последовало затишье, и, как передает газета Guardian, процесс замедлился из-за пандемии, когда возникла нехватка доноров, готовых сотрудничать с ожидавшими потенциальными родителями.

В результате самый первый младенец в мире, зачатый этим способом, появился на свет в Мексике благодаря процедуре, проведённой в США.

Он родился у женщины из Иордании, являвшейся носителем синдрома Лея - заболевания, поражающего центральную нервную систему человека. Сама она здорова, но из-за дефективных митохондрий у нее погибло двое детей.

Автор фото, New Hope Fertility Center Подпись к фото, Супругам помогли ученые из Центра по лечению бесплодия "Новая надежда" в Нью-Йорке

Когда ученые из Ньюкасла объявили о своих исследованиях и выступили с инициативой законодательного одобрения процедуры в Британии, у них были и противники. В частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей, считавшие трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой.