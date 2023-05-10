В Заполярье и Альпах обнаружили микробы, разлагающие пластик при низких температурах

час назад

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Автор фото, Reuters

В Альпах и Заполярье обнаружены микробы, способные пожирать пластик при низких температурах. Это может стать решением огромной проблемы с утилизацией пластикового мусора, накапливающегося на свалках и засоряющего мировой океан.

О бактериях, способных разлагать пластик при температурах выше 30 градусов Цельсия, уже было известно раньше. Но чтобы использовать их в промышленности, нужно много энергии, а это затратно и ведет к выбросам парниковых газов в атмосферу.

Теперь ученые из Швейцарского федерального института WSL выявили микроорганизмы, которые могут разлагать пластик при 15 градусах Цельсия, что может стать революционным решением для переработки мусора.

Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Как проходил эксперимент

Биолог Джоел Рюти и его коллеги наблюдали за фрагментами пластика, которые в течение года пролежали либо на поверхности земли, либо в земле на территории Гренландии, архипелага Шпицберген и в Швейцарских Альпах.

Пронаблюдав год, ученые собрали с этого пластика образцы 34 разновидностей микробов: 19 бактерий и 15 грибков.

Затем они поместили эти микробы в лабораторию при температуре 15 градусов, где дали вырасти штаммам, прежде чем устроить эксперимент и посмотреть, смогут ли они способствовать разложению нескольких видов пластика: полиэтилена (PE - небиоразлагаемый) и биоразлагаемых полиэстера-полиуретана (PUR), терефталата полибутиленадипата (PBAT) и полиактида (PLA).

В рамках этого эксперимента ни один из микробов не смог повлиять на полиэтилен, даже после 126 дней роста на его поверхности.

Но 19 видов микробов смогли разложить PUR, а 17 - PBAT и PLA.

По словам профессора Джоэла Рюти, он был удивлен тем, что столь многие из исследованных организмов смогли оказать разлагающий эффект хотя бы на один из имевшихся видов пластика.

Микробы с потенциалом

Ученые также выявили две самые эффективные разновидности микробов, которым оказались по плечу все протестированные виды пластика, кроме полиэтилена. Оба этих микроорганизма были грибковыми из родов neodevriesia и lachnellula, на данный момент еще не имеющих научного описания.

Как объясняют авторы исследования, микробы могут разлагать полимеры, потому что те по структуре напоминают некоторые растительные клетки.