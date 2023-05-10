Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что возобновит свое шоу в твиттере

37 минут назад

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Автор фото, Janos Kummer Подпись к фото, Такер Карлсон в 2021 году. Несмотря на то, что он считается рупором консерваторов Америки, Дональда Трампа он категорически не любил

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон объявил, что запускает новое шоу в твиттере.

Об этом он заявил, опубликовав в этой социальной сети видео всего через две недели после внезапного расставания с Fox News.

"Общество не может быть свободным, если людям не позволяют говорить то, что они считают правдой", - заявил он.

53-летний Карлсон был не просто популярным ведущим, чье ежевечернее шоу с восьми до девяти вечера смотрели миллионы, но и человеком, во многом задававшим повестку для консервативной части американского общества и через нее - Республиканской партии.

"В его передаче зрителям предлагался набор консервативных взглядов на разные проблемы - от иммиграции и преступности до вопросов расы, пола и сексуальной ориентации; особенно часто мишенью становилась woke-идеология", - отметил корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Бернд Дебюссман.

Владелец твиттера Илон Маск ретвитнул видео Карлсона во вторник вечером, сопроводив его заявлением, что "на этой платформе, в отличие от улицы с односторонним движением, люди могут общаться друг с другом, а также критиковать и опровергать все, что здесь говорится".

"Я также хочу прояснить, что мы с ним не заключали никаких сделок. Такер подчиняется тем же правилам, что и все остальные создатели контента", - добавил он.

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По словам Карлсона, скоро появится новая версия его шоу. Он подчеркнул, что твиттер уже давно стал местом, где зарождается и развивается национальная дискуссия. Это - беспристрастная платформа, куда допускаются все, и мы считаем, что это - хорошо".

В апреле телеканал Fox News опубликовал лаконичное заявление, в котором говорилось, что и он, и Карлсон "согласились разойтись".

Fox News не стал объяснять причины расставания, но оно произошло всего через шесть дней после того, как владеющая каналом корпорация Fox согласилась во внесудебном порядке выплатить почти 800 млн долларов фирме-производителю машин для голосования Dominion.

Эта фирма подала на Fox Corp. в суд за то, что, по мнению истцов, ее канал распространял клевету Трампа и его сторонников, которые утверждали, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы, в том числе и с помощью произведенных ими машин для голосования. По словам Dominion, эти заявления негативно сказались на их репутации и доходах.

Это судебное дело привело к раскрытию текстовых сообщений, в которых содержались личные и весьма нелицеприятные мнения Карлсона о Дональде Трампе и некоторых его коллегах из Fox News.

В апреля газета The Wall Street Journal, сообщила, что контракт Карлсона стоил около 20 млн долларов в год и был подписан на срок до января 2025 года.

По данным американского новостного сайта Axios, во вторник 9 мая адвокаты Карлсона, направили руководству Fox письмо, в котором обвинили корпорацию в мошенничестве и нарушении условий контракта.