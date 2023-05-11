Израиль ликвидировал главного ракетчика группировки "Исламский джихад"

15 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На рассвете израильская авиация нанесла точечный удар по квартире одного из командиров "Исламского джихада" Абу Мохаммеда

В результате израильского авиаудара по сектору Газа на рассвете четверга в своей квартире в Газа-сити убит главнокомандующий ракетного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад" (в России признана террористической и запрещена) Али Хассан Гали, известный также как Абу Мохаммед.

Еще двое боевиков погибли на юге сектора в городе Хан-Юнис.

Через некоторое время Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Сигнал воздушной тревоги прозвучал во всех городах южных районов страны.

Обострение в регионе началось во вторник на этой неделе. За этот период по Израилю было выпущено более 500 ракет; израильская авиация, в свою очередь, атакует позиции "Исламского джихада".

В общей сложности со вторника в секторе Газа погибли 25 человек, включая шестерых командиров группировки разного уровня, ранены 76.

Также среди погибших - не менее 10 мирных жителей. ООН назвало это неприемлемым.

Израильское командование заявляет, что четверо мирных палестинцев, включая троих детей, погибли от палестинской ракеты, которая, вероятно, из-за ошибки в расчетах не долетела до цели, упав на территории сектора.

Палестинские власти эту информацию не подтверждают, а группировка "Исламский джихад" назвала ее ложью ради уклонения от ответственности за гибель людей.

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Жертв с израильской стороны за последние три дня нет.

По данным медиков, 15 человек получили легкие ранения по дороге в бомбоубежища. Еще 17 обратились с симптомами тревожности и психологической травмы.

В секторе Газа третий день подряд закрыты школы и бизнесы, и вряд ли ситуация изменится в ближайшие дни, предупреждают палестинские власти.

Израиль временно закрыл все коммерческие и пешеходные КПП на границе с сектором.

Международные организации опасаются, что приостановка поставок товаров гуманитарного назначения и топлива прежде всего скажется на пациентах больниц в секторе Газа.

В четверг глава Минобороны Израиля Йоав Галант в ходе оперативного совещания поручил военным готовиться к затяжному обострению.

"Я высоко оценил действия Армии обороны Израиля и Службы национальной безопасности за прицельную операцию, проведенную этой ночью против ракетного потенциала "Исламского джихада". Я дал оборонным структурам указание [...] поддерживать готовность к возможному наращиванию интенсивности огня", - сказал Галант прессе после совещания.

Главный ракетчик боевиков

Абу Мохаммед погиб в своей квартире в шестиэтажном доме, в который попал израильский снаряд.

Он входил в верхушку руководства "Исламского джихада".

Вместе с ним погибли его брат и племянник. Еще семеро жителей этого дома получили ранения, сообщают в Министерстве здравоохранения сектора Газа.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Кроме Абу Мохаммеда и двух других исламистов - его брата и племянника - в шестиэтажном доме, по которому нанесла точечный удар израильская авиация, не погиб никто

Армия обороны Израиля подтвердила, что целью предрассветного удара в четверг был именно Абу Мохаммед и "еще двое исламистов", как сказано в заявлении.

По всей видимости, имеются в виду как раз родственники Абу Мохаммеда, находившиеся вместе с ним в квартире.

Израильское командование считает его одной из ключевых фигур среди палестинских исламистов и ответственным за недавние ракетные обстрелы Израиля.

"Исламский джихад" - вторая по величине палестинская радикальная группировка после ХАМАС.

Раньше она в основном действовала на Западном берегу реки Иордан, но в последние годы ее присутствие в секторе Газа заметно возросло.

Взаимные угрозы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Со вторника по Израилю из сектора Газа было выпущено более 500 ракет, также юг страны подвергается минометным обстрелам

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская операция против "Исламского джихада" далека от завершения.

"Мы нанесли "Исламскому джихаду" самый серьезный удар, который они когда-либо получали", - сказал он.

"Исламский джихад" пригрозил Израилю грядущими черными днями, если он не прекратит свою агрессию.

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что с глубокой обеспокоенностью следят за событиями в Газе и осуждают гибель гражданских лиц.

Египет взял на себя роль посредника в обострившемся конфликте и намерен добиваться от сторон прекращения огня.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал накануне, что изучает план, предлагаемый Каиром.

Палестинцы со своей стороны заявляют, что Израиль должен полностью отказаться от политики "точечных ликвидаций".