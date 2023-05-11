Война на Google Maps: о чем рассказали обновленные спутниковые снимки Киевской, Харьковской и Черниговской областей

43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, BBC, GETTY IMAGES, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 Подпись к фото, Романовка, 31 марта 2022 года: мост, который соединял Бучу и Ирпень с Киевом

Сервис Google Maps показал спутниковые фотографии, на которых ясно видны разрушения от полномасштабного российского вторжения в Украину. Здесь представлены снимки самого Киева, городов и сел в Киевской, Харьковской и Черниговской областях, а также Донбасса, датируемые мартом и апрелем 2022 года.

На обновленных спутниковых снимках Google Maps хорошо видны разрушенный торговый центр "Ретровиль" в Киеве и поврежденный российской ракетой жилой дом номер 6А на проспекте Лобановского. А на Проспекте победы запечатлены прошлогодние блокпосты и стоящие перед ними в очереди автомобили.

В открытом доступе также появились снимки некоторых мест Киевской и Черниговской областей: взорванный мост в Романовке, соединявший Ирпень и Бучу с Киевом, и сожженный магазин "Эпицентр" на выезде из Бучи.

На снимках некоторых районов Чернигова и области тоже видны разрушения и другие следы российского вторжения: например, изображение разбомбленной гостиницы "Украина" и понтонной переправы россиян на Десне со стороны Шестовицы.

Появились снимки и с востока Украины: теперь можно рассмотреть не только разрушенный Мариуполь, но и близлежащие населенные пункты, в том числе Сартану, Талаковку и Гнутово. А из Харьковской области теперь есть спутниковые снимки Изюма и прилегающего к нему района - воронки на полях и разрушенные дома, которые можно проследить вплоть до границы с Донецкой областью.

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Следы взрывов российских авиабомб на стадионе в Чернигове на Google Maps

Уничтоженное село Горенка - свидетель битвы за Киев

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Горенка после вторжения: снимок от 31 марта 2022 года, уничтожены улицы Киевская и Приозерная

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Горенка до вторжения: снимок от 4 марта 2019 года, улицы Киевская и Приозерная

На спутниковых снимках Киевской области видно множество уничтоженных частных домов: из космоса они выглядят как раскрытые коробки или груды камней. Только соседние дома с уцелевшими крышами дают понять, что мы все-таки видим именно улицу.

Горенка - один из наиболее пострадавших населенных пунктов. По данным ООН, разрушены более 70% села. Просмотрев спутниковые карты, мы нашли две полностью разрушенные улицы: Киевскую и Приозерную, и перекресток между ними.

Российская армия в саму деревню не зашла, но обстреливала ее с 24 февраля 2022 года. Горенка находилась практически на линии фронта.

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 AIRBUS Подпись к фото, Взорванный мост на реке Ирпень возле Мощуна, 15 марта 2022 года

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Мост на реке Ирпень возле Мощуна перед вторжением России, 20 февраля 2022 года

Село Мощун тоже было практически стерто с лица земли. Оно расположено всего в трех километрах от столицы и стало ключевым в обороне Киева.

Россияне бросили туда все возможное вооружение: ствольную и реактивную артиллерию, минометы и авиацию.

ВСУ заблокировали Мощун с двух сторон и начали обстреливать из тяжелой артиллерии места переправы и сосредоточение российских войск. На спутниковых снимках хорошо видна взорванная переправа и многочисленные воронки от взрывов в окрестных полях.

В конце концов, чтобы окончательно остановить российские войска, Украина взорвала плотину, отделявшую реку Ирпень от Киевского водохранилища, в результате чего вода разлилась по всей территории, запечатленной на снимке.

Это позволило отбросить российскую армию, а впоследствии и освободить остальную часть Киевской области.

Почему Google Maps не публикуют все снимки

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

На этот же период приходятся и бомбардировки Бородянки, в результате которых в многоэтажках обрушились целые секции, и полное фиаско 60-километровой колонны российской военной техники, застрявшей под Киевом. Но пока ничего этого на Google Maps нет.

Еще интереснее ситуация с Черниговом и его окрестностями: уже виден разбомбленный многоэтажный дом на улице Черновола, но еще нет стертой с лица земли Новоселовки.

По словам главы Отдела спутниковых изображений Google Мэта Манолидеса, в первую очередь обновляются снимки мест, которые "меняются быстрее всего". Как правило, речь в этом случае идет о растущих городах.

Изображения городов среднего размера обновляются примерно раз в два года, а маленьких - каждые три.

"В общем, наша цель заключается в том, чтобы регулярно обновлять снимки густо населенных мест и поспевать за переменами. Поэтому мы публикуем новые фотографии чаще, если нам известно, что где-то идет интенсивная застройка или прокладка дорог", - отметил Манолидес в официальном блоге Google.

Однако мы по-прежнему не знаем, какова политика компании в обновлении снимков зон боевых действий.

Тем не менее, другой и также бесплатный продукт компании Google уже показывает больше, чем Google Maps. Это - приложение Google Earth Pro.

Призрак села Каменка и дом, похоронивший 44 мирных жителей

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Изюм 25 марта 2022 года, разбомблены многоквартирные дома на улицах Хлебозаводской и Памяти, в обоих не хватает целых секций

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Изюм до полномасштабного вторжения 13 апреля 2020 - так выглядели многоквартирные дома на улицах Хлебозаводская и Первомайская (до переименования)

ВСУ освободили город Изюм в Харьковской области 13 сентября 2022 года в результате стремительного контрнаступления, а уже 15 сентября Владимир Зеленский заявил, что в городе обнаружили массовые братские могилы.

Самые сильные разрушения пришлись на многоэтажные дома. Мэр города Валерий Марченко говорил, что они уничтожены на 80%.

Новые спутниковые снимки запечатлели два соседних дома, в которых после мартовских обстрелов "исчезли" целые подъезды. Изюм тогда еще был под российской оккупацией, поэтому украинские спасатели не могли разобрать завалы, а власти поначалу даже и не знали, были ли в подвалах рухнувших домов люди, спасавшиеся от обстрелов.

В мае глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что под завалами дома на улице Памяти нашли тела 44 мирных жителей.

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Каменка после российского вторжения 28 марта 2022 года, поля на юго-западе села и окраины

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Каменка до войны: 13 апреля 2020 года, поля на юго-западе и окрестности села

В этой деревне под Изюмом трудно найти уцелевшее здание: местные власти говорят, что таких уже нет. Ранее здесь проживало 1200 человек, но после освобождения домой вернулись лишь несколько десятков жителей.

Здесь проходила линия фронта, и оккупационные российские войска пытались двигаться из Каменки в Харьковской области в сторону Славянска в Донецкой. Взятие Славянска могло бы открыть России ворота ко всему Донбассу, но этого не произошло.

Изюм и его окрестности подверглись бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Многочисленные воронки видны на полях за селом Каменка, так же как и разбитые улицы на его окраине.

Где искать бесплатные спутниковые снимки

Google Maps - один из самых популярных бесплатных источников спутниковых снимков Земли, но не единственный. Та же компания Google предлагает еще один бесплатный ресурс: Google Earth Pro.

Если Google Maps выкладывают двумерные фотографии, то Google Earth Pro предлагает изображения в 3D. Он имеет больше функций, например, позволяет смотреть на изменения во времени "до" и "после" с помощью линейки-слайдера. Это приложение можно бесплатно скачать и установить на свой компьютер.

Именно в нем мы нашли фотографии, датируемые мартом и апрелем 2022 года, которых еще нет на Google Maps, а также смогли установить точную дату новых съемок.

Но и это еще не все: например, цифровой атлас SOAR предлагает бесплатные снимки от Sentinel Hub и NASA.

Самые новые и качественные спутниковые снимки Земли обычно можно купить. Различные компании продают фотографии из архивов или выполняют заказ покупателя, отправляя спутник в определенную точку земного шара в заданный период времени.

Например, спутниковые снимки часто используются в сельском хозяйстве, чтобы улучшать урожайность. Журналисты также часто заказывают спутнику снимки высокого качества, чтобы узнать, что происходит на территориях, куда им нет доступа, или чтобы оперативно оценить масштаб некоторых явлений, таких как природные катастрофы или пожары.

Авиабомбы на стадионе Чернигова и сгоревшие высотки Северной Салтовки

Эти снимки Чернигова и Харькова мы пока нашли только в программе Google Earth Pro, так что есть вероятность, что они вскоре появятся и в Google Maps.

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Чернигов 3 марта 2022: стадион имени Ю.Гагарина, Черниговская областная библиотека для юношества и остановка общественного транспорта после бомбардировки

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Так выглядели стадион имени Ю.Гагарина, Черниговская областная библиотека для юношества и остановка общественного транспорта до вторжения: дата съемки 30 марта 2021 года

Многочисленные кратеры от авиабомб есть по всему Чернигову: во время осады Россия беспощадно обстреливала город. Некоторые бомбы весили по полтонны.

На предыдущем снимке видны воронки диаметром в 8-10 метров. В ходе обстрела стадиона имени Юрия Гагарина и находящегося рядом летнего театра погибли восемь бойцов территориальной обороны. Пострадала и детская библиотека, расположенная в историческом здании XIX века, бывшем доме мецената Василия Тарновского.

Поначалу местные власти считали, что стадион восстановить невозможно, но в 2023 году было принято решение его все-таки отстроить. Библиотека уже восстанавливается. Работы планируется завершить к осени 2023 года.

Автор фото, MAP DATA: GOOGLE, IMAGE © 2023 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Харьков 7 апреля 2022 (слева) и 7 апреля 2020 (справа). Улицы Натали Ужвий и Леся Сердюка в Северной Салтовке

Северная Салтовка - один из самых пострадавших районов Харькова. Он расположен на северо-востоке города, и ему досталось и от российских авианалетов, и от ракетных и артиллерийских обстрелов.

На спутниковом снимке за апрель 2022 года мы насчитали как минимум 15 следов от пожара в многоэтажках и нашли обрушенный фасад дома 127 на улице Гвардейцев-Широнинцев.