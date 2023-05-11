США обвинили ЮАР в поставках оружия России

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский военный фрегат "Адмирал Горшков" в гавани Кейптауна 13 февраля 2023 года

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию, осуществлявшихся несмотря на декларируемый нейтралитет в войне против Украины.

Как передает корреспондент Би-би-си в ЮАР, в четверг посол заявил на пресс-конференции в Претории, что у США есть достаточно оснований, чтобы быть уверенными в том, что Южная Африка участвовала в поставках оружия России, хотя публично заявляет о своем нейтралитете в вопросе вторжения России в Украину.

"Среди тех вещей, которые мы заметили, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года, - цитирует посла агентство Reuters, которое ознакомилось с записью выступления. - Мы уверены, что он разгрузил оружие, боеприпасы, когда вернулся в Россию".

В Саймонстауне, недалеко от Кейптауна, находится база военно-морских сил ЮАР. Агентство AFP отмечает, что на заход этого судна на базу 6-8 декабря 2022 года в стране уже обращали внимание; известно, что оно само тоже находится под западными санкциями.

Президент Южной Африки Сирил Рамапоса заявил на заседании парламента страны, что даст ответ на заявления посла позже. "Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем об этом говорить", - ответил он на вопрос, заданный представителями оппозиции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил парламенту, что его правительство изучает претензии

По данным издания News24, на вопрос, насколько точными можно считать данные американской разведки о поставках оружия, Бриджети ответил, что готов поклясться своей жизнью. Госдепартамент США пока ничего не добавлял к этим утверждениям.

На пресс-конференции посол также говорил, что американцы заявляли правительству ЮАР о своих опасениях в связи с участием Южной Африки в совместных военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.

Военно-морские учения проводились в феврале и подверглись критике со стороны представителей южноафриканской оппозиции, увидевшей в них одобрение российского вторжения.

ЮАР ранее воздерживалась от голосования в ООН, осуждающего российское вторжение в Украину. Южная Африка также отказалась присоединиться к западным санкциям против России.

В начале мая ведущая южноафриканская газета Sunday Times утверждала, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке в августе.

Это связано с ордером на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Исполнение решений МУС обязательно для стран, подписавших Римский статут, в число которых входит ЮАР.

Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

По данным издания, Рамапоса создал специальный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина. По словам собеседника южноафриканской Sunday Times, пока этот комитет не может найти "никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать".

В апреле канцелярия Рамапосы распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского статута об учреждении и процедуре МУС.

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