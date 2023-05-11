Британия подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow с дальностью до 250 км

11 мая 2023, 11:57 GMT Обновлено 12 минут назад

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Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности.

Выступая в четверг перед депутатами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.

Ранее в четверг телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что Великобритания уже поставила Украине несколько ракет Storm Shadow, обращая внимание на то, что дальность этих ракет позволяет нанести удар вглубь территории оккупированных регионов Украины и аннексированного в 2014 году Крыма.

Ранее Британия стала первой страной, которая согласилась передать Украине основные боевые танки.

"Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины", - заявил Уоллес, выступая в парламенте.

"Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей, - добавил министр. - Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине".

Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы - более 250 км, что ощутимо превышает дальность тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор.

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Это проверенная в боевых условиях высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения крупных зданий и сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты, которые в противном случае могли бы потребовать развертывания нескольких самолетов в ходе многочисленных миссий.

В настоящее время она находится на вооружении британских ВВС, а также ВВС Франции и Италии, ранее доказала свою эффективность в операциях в Ираке и Ливии.

Неназванный западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться для поражения целей только на суверенной территории Украины, но не на территории России. При этом официальные лица Великобритании часто делают публичные заявления, в которых Крым называют незаконно аннексированной суверенной территорией Украины.

Ракета, как заявил CNN высокопоставленный американский военный, дает Киеву возможности, о которых Украина просила западных партнеров с самого начала войны. В настоящее время максимальная дальность действия боеприпасов, предоставленных Украине Вашингтоном, составляет около 80 км.

Ранее газета Washington Post писала, что Лондон убеждает Вашингтон в необходимотси поставить Украине ракеты большей дальности. Storm Shadows, отмечало издание, можно установить на украинские самолеты советского производства. Киев давно искал такую возможность.

Об этом же на днях писала и британская Guardian, отмечая, что Великобритания и группа европейских союзников надеются поставить Украине крылатые ракеты большей дальности, схожие по радиусу действия с ракетами ATACMS, которые США до сих пор отказываются поставлять Украине.