Импорт нефти из России в Индию в 2022 году вырос в 10 раз

46 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В прошлом году Индия сэкономила 5 млрд долларов благодаря увеличению закупок российской нефти

По данным индийского государственного банка Bank of Baroda, импорт российской нефти в Индию в прошлом году вырос в 10 раз.

Согласно данным банка, Индия - третья по величине экономика Азии - сэкономила около 5 млрд долларов, увеличив закупки нефти в России.

Параллельно западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после начала вторжения в Украину.

Россия продает энергоносители со скидкой Китаю и Индии, ставшей третьим по объему импортером нефти в мире.

В 2021 году российская нефть составляла всего 2% от годового импорта сырой нефти в Индию. Сейчас этот показатель составляет почти 20%, сообщили в Bank of Baroda.

Закупки Индии нефти у России в течение последнего финансового года позволяют сэкономить примерно по 89 долларов за тонну сырой нефти.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась присоединиться к западным санкциям на российский импорт. Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.

Индия утверждает, что как страна, зависящая от импорта нефти, в которой миллионы людей живут в бедности, она не в состоянии платить более высокие цены.

Как заявил в прошлом году министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, сами европейские страны с начала войны в Украине импортировали в шесть раз больше энергии из России, чем Индия.

"Европе удалось сократить импорт, причем сделать это так, чтобы было удобно, - сказал он. - Если это принципиальный вопрос, почему Европа не сократила закупки в первый же день?"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индия с населением почти 1,4 млрд человек - третья в мире страна по потреблению нефти после США и Китая

Поскольку скорого разрешения украинского конфликта не предвидится, некоторые аналитики ожидают, что Россия и дальше продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим азиатским импортерам энергоносителей.

"Мы ожидаем, что потребление российской нефти по-прежнему ограничится Индией и Китаем, что позволит сохранить высокие скидки", - сказала Би-би-си Вандана Хари из энергетической аналитической компании Vanda Insights.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия, пока это возможно, продолжат максимизировать свои прибыли, но в случае отмены санкций они просто "вернутся к привычной диете", добавила она.

Потеря доходов

Министерство финансов России в среду сообщило, что доходы от продажи нефти и газа за первые четыре месяца этого года упали на 52% в годовом исчислении, составив 2,3 триллиона рублей (30,2 миллиарда долларов).

Минфин объяснил снижение доходов в период с января по апрель "падением цен на нефтяную смесь марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа".

Общий дефицит бюджета за тот же период составил 3,4 триллиона рублей, сообщили в министерстве, добавив, что общий объем доходов бюджета также снизился на 22% до 7,8 триллиона рублей (44 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.