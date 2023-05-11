Верховный суд Пакистана постановил, что бывшего премьера Имрана Хана арестовали незаконно

2 часа назад

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Подпись к фото, Имран Хан прибыл в Верховный суд Пакистана на слушания в четверг

Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра Имрана Хана по обвинению в коррупции на этой неделе был незаконным.

Имран Хан - лидер оппозиции, отстраненный от власти в апреле прошлого года в результате вотума недоверия, - был доставлен в суд по распоряжению председателя Верховного суда Пакистана Умара Ата Бандиала.

"Ваш арест был недействительным, поэтому весь процесс должен быть отменен", - сказал Хану судья.

Хан также пожаловался судьям, что его похитили из здания Высокого суда и "били палками".

Суд постановил немедленно освободить Хана. Его адвокаты утверждали, что его задержание у здания суда в Исламабаде во вторник было незаконным.

Во вторник Хан прибыл в комплекс Высокого суда Исламабада для участия в слушаниях по обвинению в коррупции, где его взяли под стражу.

На разошедшихся в интернете кадрах видно, как вооруженные люди вывели его из здания суда, а затем увезли в бронированном автомобиле.

После его задержания в стране начались массовые протесты, в результате которых по меньшей мере 10 человек были убиты и 2 тысячи арестованы.

Среди задержанных - семь высокопоставленных лидеров партии бывшего премьера "Движение за справедливость", в том числе бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, который, по мнению полиции, "подстрекал к насилию". В своем заявлении Куреши отрицает это и призывает сторонников продолжать мирные протесты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После ареста Хана по обвинению в коррупции по всему Пакистану начались протесты

Сам Хан и его однопартийцы из "Движения за справедливость" утверждают, что дела против него политически мотивированы. Арест разъярил его сторонников - за последние 48 часов в стране произошли массовые беспорядки и отдельные нападения на государственные и военные объекты.

В марте пакистанский суд отдал распоряжение полиции приостановить попытки ареста популярного политика, чтобы снизить напряженность в стране.

Сотни сторонников Хана два дня не давали властям взять его под стражу и вступали в ожесточенные стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Операция по задержанию Хана началась после того, как суд в Исламабаде выдал ордер на его арест, поскольку бывший премьер отказался явиться в суд, чтобы дать показания по делу о продаже подарков.

Эти подарки ему вручали высокопоставленные представители иностранных государств в период с 2018 по 2022 год, когда он занимал пост премьера.

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Арест Имрана Хана обострил растущую напряженность в отношениях между ним и военными.

Многие аналитики считают, что его победа на выборах в 2018 году стала возможной благодаря помощи военных. Однако его отстранили от власти менее чем через четыре года пребывания на посту премьер-министра, и после этого он стал одним из самых жестких критиков армии.