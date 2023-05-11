Пенсионерке дали два года условно за записку на могиле родителей Путина

час назад

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Автор фото, Sota

Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно пенсионерку Ирину Цыбаневу, которая оставила на могиле родителей Владимира Путина записку со словами "заберите его к себе".

61-летняя Цыбанева признана виновной по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти (п. б ч. 2 ст. 244 УК РФ). Максимальное наказание этой статье - пять лет лишения свободы. Накануне обвинение запросило для пенсионерки три года условно.

Суд решил, что Цыбанева "имея умысел на осквернение указанного места захоронения, по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам", а именно оставила записку с "оскорбительной надписью".

Как пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга, Цыбанева частично признала вину, подтвердив, что оставила записку, но не согласившись с тем, что за ее действия может следовать уголовная ответственность.

В то же время адвокат Цыбаневой Вероника Карагодина в разговоре с журналистами заявила, что ее подзащитная ни на каком этапе не признавала свою вину, а в ее действиях не было осквернения могилы, поскольку для такой квалификации необходимо физическое воздействие на место захоронения, пишет издание "Бумага".

6 октября 2022 года Цыбанева пришла на Серафимовское кладбище, где похоронены отец и мать российского президента, и оставила на их могиле записку. В ней женщина, в частности, называла Владимира Путина убийцей и просила "забрать его к себе".

Пенсионерка была задержана через несколько дней и заключена под домашний арест. Позже ей заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Могилы родителей Путина - Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной (Шеломовой) - находятся на Серафимовском кладбище в Петербурге. Они умерли в 1999 и 1998 годах соответственно (фото 2002 года)

В своем последнем слове (полностью его публикует издание "Ротонда") Цыбанева рассказала, что "поддалась эмоциям", посмотрев новости, и совершила необдуманный поступок.

"Мне жаль, что мои действия могли кого-то ранить или задеть. Прошу у них прощения. Это было спонтанное действие, а не спланированная акция, чтобы привлечь чье-то внимание. Про записку вообще никто не знал, я не ждала, что будет какой-то резонанс. Я была уверена, что записку никогда никто не увидит", - сказала пенсионерка.

По ее словам, записку, которая "была свернута в маленькую трубочку и совсем не привлекала ничьего внимания", она оставила в стороне от места захоронения.

"Внешний вид захоронения остался прежний, я не приносила плакаты, не портила памятник, вообще к месту захоронения не прикасалась", - подчеркивала Цыбанева.

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