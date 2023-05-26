Лидера группы "Би-2" и еще восемь человек объявили "иноагентами" в России

31 минуту назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, В июле 2022 года "Би-2" выступала на российском футбольном Суперкубке

Министерство юстиции России впервые за три недели пополнило реестр "иноагентов". В него включены девять человек, включая фронтмена группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2") и антрополога Александру Архипову.

Помимо Бортника и Архиповой в реестр добавили экономиста Владислава Иноземцева, ведущую канала "Популярная политика" Ирину Аллеман, бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, историка Сергея Чернышова, политолога Александра Габуева, активистку Ольгу Цуканову и журналистку Анну Пшеничную (Мухину).

Кроме того, в список попали объединение "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жен".

Лидер группы "Би-2", как пишет минюст, выступал против специальной военной операции (так российские власти по-прежнему называют военное вторжение в Украину), а также "негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".

В начале мая Бортник написал в соцсетях, что не собирается возвращаться в Россию, а также поспорил с подписчиками о Дне Победы. Весной 2022 года ряд концертов "Би-2" в России был отменен после того, как группа отказалась выступать в Омске под баннером с буквой Z.

В последний раз Минюст пополнял список "иноагентов" 5 мая - тогда в него внесли семь человек, включая соратников Алексея Навального Марию Певчих и Георгия Албурова, а также четыре организации: движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", издание "Тайга.инфо" и Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли больше сотни физлиц и организаций - сейчас в нем 607 строк.

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Ранее в этом месяце депутаты предложили добавить в закон об "иностранных агентах" понятие "третьи лица". Если о таких людях поступит сообщение, что они "своими действиями или бездействием" помогают "иноагенту" нарушать закон, то им придет предупреждение о нарушении, которое необходимо исправить в течение месяца, говорится в поправке, которая опубликована в базе Госдумы.

"Для "иноагентов" существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу "иноагента" без соответствующей маркировки - также будет предупреждение", - рассказывал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Штрафы за неисполнение закона депутаты предлагают установить в размере до 50 тыс. рублей для граждан и до 300 тыс. рублей для организаций.

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