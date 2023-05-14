Ferrari пока не собирается отказываться от бензинового двигателя. Хотя его скоро запретят в развитых странах

час назад

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Автор фото, Reuters

Автоконцерн Ferrari будет продолжать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания до конца 2030-х годов, несмотря на усилия правительств разных стран мира, чтобы постепенно отказаться от этой технологии.

Глава компании Бенедетто Винья заявил, что было бы "высокомерно" диктовать клиентам, что им покупать.

Для Ferrari, как и для многих других премиальных брендов, переход на электромобили представляет собой серьезную маркетинговую проблему.

Тем не менее, компания собирается представить свой первый электрический суперкар в 2025 году.

Рев восьми- или 12-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания под капотом итальянских суперкаров традиционно был частью имиджа машины. Электромобили гораздо тише.

Ferrari через два года планирует запустить свою первую полностью электрическую модель, которая, по словам представителей компании, предоставит владельцам "уникальный опыт вождения".

При этом генеральный директор конкурирующего производителя суперкаров McLaren заявил на автомобильном саммите FT на минувшей неделе, что применяемая в обычных электромобилях технология не готова для использования в суперкарах - батареи слишком тяжелые.

В прошлом году в рамках обязательства стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году Ferrari обнародовала планы нового подхода к разработке новых автомобилей. К концу десятилетия электромобили и гибриды будут составлять все большую часть ее модельного ряда.

Но итальянцы продолжат разработку двигателей внутреннего сгорания: в компании считают, что это "важная часть наследия Ferrari".

До недавнего времени такая стратегия вызывала вопросы - все больше стран готовятся запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году или даже раньше (Великобритания, например, собирается перестать продавать новые автомобили с ДВС уже в 2030 году).

Однако в марте Европейский союз согласился сделать исключение из этого запрета для автомобилей, работающих исключительно на синтетическом топливе, производимом с использованием возобновляемых источников энергии.

Этот способ спасти свои дорогие спорткары придумала и активно лоббировала компания Porsche. В декабре 2022 года компания открыла первый завод по производству этого "электронного топлива" (eFuel) в чилийской пустыне, где число ветренных дней в году достигает 270.

Автор фото, Porsche AG Подпись к фото, Первый завод по производству синтетического топлива уже работает в чилийской пустыне и для начала будет производить около 130 тысяч литров в год

Завод по производству электронного топлива будет использовать энергию ветра для электролиза воды на водород и кислород. Затем водород соединяется с углеродом, улавливаемым из воздуха или промышленных источников, для синтеза метанола, который, в свою очередь, может быть преобразован в синтетическое топливо, которое можно использовать вместо бензина.

Поскольку углерод для производства топлива берется из воздуха, это компенсирует выбросы, производимые при его сжигании - углеводородный баланс сходится.

Пока "зеленое" топливо будет недешевым. Однако производители суперкаров благодаря ему смогут продолжить продавать бензиновые машины.

В интервью Би-би-си Винья заявил, что решение продолжить разработку машин с ДВС - это признак развития технологий. Он считает, что это не подорвет репутацию компании.

"Не хочется быть высокомерным и навязывать выбор нашим клиентам, - сказал он. - Именно клиент должен выбирать, что ему нужно - ДВС, гибрид или электромобиль".

Однако в некоторых других странах, включая Великобританию, такой лазейки для синтетического топлива пока не существует. Это означает, что некоторые модели Ferrari, возможно, будут доступны не во всех странах.