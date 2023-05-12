Почему президенту Украины Зеленскому не разрешили выступить перед аудиторией финала "Евровидения"?

час назад

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Автор фото, AFP

Организаторы "Евровидения" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с обращением в финале музыкального конкурса в субботу.

Европейский вещательный союз (EBU) мотивировал это тем, что конкурс должен оставаться вне политики.

В своем видеовыступлении президент Украины собирался призвать 160-миллионную аудиторию конкурса продолжать поддерживать страну перед лицом российского вторжения, пишет британская пресса.

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", - заявили организаторы конкурса.

В EBU напомнили, что Украина, ее музыка, культура и творчество, как и было заранее согласовано, и так широко представлены на всех трех запланированных живых концертах.

"Не менее 11 украинских исполнителей, включая победителя прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, примут участие или в полуфиналах, или в гранд-финале конкурса. Художественное оформление мероприятия было создано в сотрудничестве с украинским дизайн-бюро, а сопровождающая музыка на протяжении шоу также написана совместно с украинскими музыкантами. Кроме того, 37 достопримечательностей со всей Украины будут включены в "открытки" - короткие фильмы, представляющие каждого участника конкурса перед его выходом на сцену", - говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

При этом, по словам организаторов, песенный конкурс "Евровидение" подчиняется строгим правилам и принципам, которые были установлены с момента его создания. Один из краеугольных камней - аполитичный характер мероприятия, заявили они.

Между тем, в последнее время это принцип соблюдается не всегда.

Например, в 2016 году украинская певица Джамала победила с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.

А в этом году хорватская группа Let 3 привезла на "Евровидение" песню про "подлого маленького психопата", которая сопровождается действом с бутафорскими ракетами.

Зрители и журналисты воспринимают номер, как отсылку к российскому президенту Владимиру Путину. Лидеры группы, как минимум, это не отрицают.

Автор фото, Anthony Devlin Подпись к фото, Участники группы оделись в цвета хорватского и украинского флагов

В марте этого года американский журнал о шоу-бизнесе Variety сообщал, что организаторы церемонии вручения премии "Оскар" также отказались показать обращение Зеленского.

Переход хода

На конкурсе "Евровидение" в прошлом году победила Украина, и по правилам в этом году должна была принимать его у себя. Но из-за войны право проведения "Евровидения-2023" перешло к Британии, занявшей в прошлом году второе место.

Конкурс проходит в Ливерпуле, уже состоялись два полуфинала, финал пройдет 13 мая.

По словам Владимира Зеленского, он предпочел бы, чтобы конкурс проходил в стране, расположенной ближе к Украине, куда украинцам было бы проще приехать.

Но он выразил глубокое уважение Великобритании, назвав ее "удивительной страной".

"Главное, что конкурс проходит, - сказал президент Украины. - Пусть люди покажут свой талант".

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