"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков

34 минуты назад

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Автор фото, Christopher Furlong Подпись к фото, Организаторы в Британии обыграли момент проведения конкурса у себя вместо Украины совместив названия обеих стран на баннерах, которые висят по всему Ливерпулю

Впервые за время существования конкурса "Евровидения" его принимает у себя не победившая годом ранее страна, а занявшая второе место. Украина, ставшая триумфатором в 2022 году, передала право проведения конкурса Великобритании из-за продолжающейся войны, развязанной Россией.

"Евровидение"-2023 проходит в Ливерпуле.

Участие Украины, как прошлогоднего победителя, является автоматическим. Также бороться за выход в финал не надо так называемой "Большой пятерке" - пяти странам, делающим крупные взносы в Европейский вещательный союз (EBU): это Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.

Организаторы подчеркивают, что проводят конкурс в Великобритании не вместо, а от имени Украины.

Это чувствовалось во многих деталях. Первый полуфинал начался с демонстрации видеоролика, в котором Британия принимает у Украины эстафету и право на проведение конкурса.

Также бросается в глаза обилие желто-голубых тонов в антураже, а в логотипе конкурса, который обычно включает в себя флаг страны-хозяйки, использован флаг Украины.

Украинская певица Юлия Санина стала соведущей конкурса. Во внеконкурсной программе полуфиналов выступили и другие украинские музыканты.

В рамках конкурса Украину в этом году представляет группа Tvorchi. Национальный отбор проходил в киевском метро из-за российских обстрелов украинских городов.

Один из солистов группы - уроженец Нигерии.

Результаты первого полуфинала

Автор фото, Christopher Furlong Подпись к фото, По Ливерпулю ходят люди, завернутые во флаги стран-участниц "Евровидения"

Первый полуфинал состоялся 9 мая. 15 участников вышли на сцену M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Он начался с предзаписанного видеообращения короля Карла III и королевы Камиллы к участникам и зрителям. В большой финал прошли Норвегия, Сербия, Хорватия, Португалия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия и Финляндия.

Певица Лорин, представляющая Швецию с песней "Татуировка" (Tattoo) - не новичок, она победила на "Евровидении"-2012 с композицией "Эйфория" (Euphoria).

Аутсайдерами первого полуфинала стали пять стран, шансы которых специалисты изначально оценивали не очень высоко.

Ирландия - рекордсмен по числу побед в конкурсе, побеждавшая семь раз и участвовавшая более 50 - в этом году не смогла пробиться в финал.

Не прошли в заключительную стадию и Мальта, Латвия, Нидерланды и Азербайджан.

Результаты второго полуфинала

Автор фото, Dominic Lipinski Подпись к фото, Одна из смен нарядов ведущих во втором полуфинале включала цвета украинского флага

Второй полуфинал продемонстрировал, что "Евровидению" все еще присуще разнообразие стилей, а его зрителям - восприимчивость к ним, пишут критики.

В частности, имеются в виду две композиции, прозвучавшие 11 мая на арене в Ливерпуле: танцевальный инди-поп от группы из Словении и рок-металл от австралийских музыкантов.

Обе страны прошли в финал вместе с Албанией, Арменией, Кипром, Польшей, Австрией, Бельгией, Эстонией и Литвой.

Не получили одобрения зрителей и сошли с дистанции Дания, Грузия, Греция, Исландия, Румыния и Сан-Марино.

Антивоенные песни в разгар войны

Практически все участники конкурса в той или иной форме выразили поддержку Украине - от прямых заявлений до элементов одежды в желто-голубых тонах.

Сразу несколько стран привезли на конкурс композиции антивоенного содержания.

Хорватия, например, исполняет песню про "подлого маленького психопата", которая сопровождается танцем с бутафорскими ракетами.

Пресса и зрители воспринимают ее как намек на российского президента Владимира Путина. Исполнители - группа Let 3 - не комментируют эти предположения, но и не отрицают их.

Участник из Швейцарии Ремо Форрер исполнил балладу о том, что ненастоящее оружие легко превращается в реальное, и тогда приходится играть чужой и своей кровью.

Внимание критиков привлекла также группа из Vesna из Чехии.

Одна из ее солисток - россиянка Олеся Очеповская, одна из авторов композиции - украинка Катерина Ватченко.