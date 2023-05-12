"Евровидение"-2023: результаты полуфиналов, фавориты и любимцы критиков
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Впервые за время существования конкурса "Евровидения" его принимает у себя не победившая годом ранее страна, а занявшая второе место. Украина, ставшая триумфатором в 2022 году, передала право проведения конкурса Великобритании из-за продолжающейся войны, развязанной Россией.
"Евровидение"-2023 проходит в Ливерпуле.
Участие Украины, как прошлогоднего победителя, является автоматическим. Также бороться за выход в финал не надо так называемой "Большой пятерке" - пяти странам, делающим крупные взносы в Европейский вещательный союз (EBU): это Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.
Организаторы подчеркивают, что проводят конкурс в Великобритании не вместо, а от имени Украины.
Это чувствовалось во многих деталях. Первый полуфинал начался с демонстрации видеоролика, в котором Британия принимает у Украины эстафету и право на проведение конкурса.
Также бросается в глаза обилие желто-голубых тонов в антураже, а в логотипе конкурса, который обычно включает в себя флаг страны-хозяйки, использован флаг Украины.
Украинская певица Юлия Санина стала соведущей конкурса. Во внеконкурсной программе полуфиналов выступили и другие украинские музыканты.
В рамках конкурса Украину в этом году представляет группа Tvorchi. Национальный отбор проходил в киевском метро из-за российских обстрелов украинских городов.
Один из солистов группы - уроженец Нигерии.
Результаты первого полуфинала
Первый полуфинал состоялся 9 мая. 15 участников вышли на сцену M&S Bank Arena в Ливерпуле.
Он начался с предзаписанного видеообращения короля Карла III и королевы Камиллы к участникам и зрителям. В большой финал прошли Норвегия, Сербия, Хорватия, Португалия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия и Финляндия.
Певица Лорин, представляющая Швецию с песней "Татуировка" (Tattoo) - не новичок, она победила на "Евровидении"-2012 с композицией "Эйфория" (Euphoria).
Аутсайдерами первого полуфинала стали пять стран, шансы которых специалисты изначально оценивали не очень высоко.
Ирландия - рекордсмен по числу побед в конкурсе, побеждавшая семь раз и участвовавшая более 50 - в этом году не смогла пробиться в финал.
Не прошли в заключительную стадию и Мальта, Латвия, Нидерланды и Азербайджан.
Результаты второго полуфинала
Второй полуфинал продемонстрировал, что "Евровидению" все еще присуще разнообразие стилей, а его зрителям - восприимчивость к ним, пишут критики.
В частности, имеются в виду две композиции, прозвучавшие 11 мая на арене в Ливерпуле: танцевальный инди-поп от группы из Словении и рок-металл от австралийских музыкантов.
Обе страны прошли в финал вместе с Албанией, Арменией, Кипром, Польшей, Австрией, Бельгией, Эстонией и Литвой.
Не получили одобрения зрителей и сошли с дистанции Дания, Грузия, Греция, Исландия, Румыния и Сан-Марино.
Антивоенные песни в разгар войны
Практически все участники конкурса в той или иной форме выразили поддержку Украине - от прямых заявлений до элементов одежды в желто-голубых тонах.
Сразу несколько стран привезли на конкурс композиции антивоенного содержания.
Хорватия, например, исполняет песню про "подлого маленького психопата", которая сопровождается танцем с бутафорскими ракетами.
Пресса и зрители воспринимают ее как намек на российского президента Владимира Путина. Исполнители - группа Let 3 - не комментируют эти предположения, но и не отрицают их.
Участник из Швейцарии Ремо Форрер исполнил балладу о том, что ненастоящее оружие легко превращается в реальное, и тогда приходится играть чужой и своей кровью.
Внимание критиков привлекла также группа из Vesna из Чехии.
Одна из ее солисток - россиянка Олеся Очеповская, одна из авторов композиции - украинка Катерина Ватченко.
Припев их песни звучит на украинском языке.