Британские астрономы зафиксировали самый мощный космический взрыв в истории

28 минут назад

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Автор фото, NASA

Британские астрономы полагают, что зафиксировали крупнейший в истории космический взрыв. Он как минимум в десять раз ярче, чем вспышка любой сверхновой за всю историю наблюдений.

Взрыв обнаружен на расстоянии восьми миллиардов световых лет и, предположительно, стал результатом того, что сверхмассивная черная дыры поглотила гигантское облако газа.

Впервые вспышка была автоматически зафиксирована приборами станции изучения космоса в Калифорнии еще в 2020 году, но лишь год спустя астрономы обратили внимание на полученные данные и приступили к их анализу.

По словам руководителя исследовательской группы британского Саутгемптонского университета Филипа Уайзмана, значимость открытия стала очевидной, как только им удалось рассчитать расстояние до взрыва.

Выводы были опубликованы в четверг в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Это не только самый мощный взрыв, но и самый продолжительный, говорят ученые.

Открытию присвоено обозначение AT2021lwx.

Хотя его также называют самым ярким, астрономы уточняют, что зафиксированный в прошлом году гамма-всплеск, известный как GRB 221009A, формально был ярче, но длился всего чуть более десяти часов, а значит, мощность AT2021lwx намного выше.

Команда Уайзмана была озадачена тем, что могло вызвать нечто столь яркое. По его словам, в научной литературе не было ничего, что могло бы объяснить это явление.

"Большинство событий, связанных со сверхновыми, длятся всего пару месяцев, прежде чем исчезнуть. Нечто, что способно сохранять такую яркость в течение почти трех лет, - крайне необычно", - говорит Уайзман.

Гигантский бублик

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Ученые пришли к выводу, что причиной взрыва стало огромное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца, которое было поглощено сверхмассивной черной дырой.

Взрыв посылает ударную волну в космос, а остатки перегретого газового облака остаются вокруг черной дыры, образуя нечто, напоминающее бублик.

Считается, что в центре всех галактик есть черные дыры, и, по мнению ученых, подобные взрывы способствуют смещению этих центров и, как следствие, изменению конфигурации галактик.

Однако Филип Уайзман уточняет, что явления такой мощности происходят крайне редко.

"Мы никогда раньше не видели ничего подобного и уж точно не в таких масштабах. Но я был бы кране удивлен, если бы это был единственный подобный объект во Вселенной", - сказал заместитель директора Королевского астрономического общества Роберт Месси в комментарии Би-би-си.

Сейчас астрономы намерены заняться более скрупулезным поиском подобных явлений. Они рассчитывают, что более совершенные телескопы, которые появятся в ближайшее время, помогут им в этом.

Что касается нынешнего взрыва, астрономы продолжают сбор данных, наблюдая за объектом с помощью различных длин волн, включая рентгеновские лучи.