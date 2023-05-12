ООН обвиняет армию Мали и "неизвестных белых военных" в убийстве 500 человек в одной деревне. ЧВК "Вагнер" не упоминается

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, В десятилетнем конфликте между центром и исламистами в Мали погибли или стали беженцами многие и многие тысячи

ООН заявила, что солдаты армии Мали и неизвестные иностранные военные в марте прошлого года убили без суда и следствия в деревне Мура в центре этой африканской страны как минимум 500 человек. Малийская хунта ранее заверяла, что в Муре были убиты боевики-джихадисты.

В опубликованном в пятницу докладе Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что ООН по итогам многомесячного расследования "имеет разумные основания полагать", что 27-31 марта 2022 года в Муре "в нарушение норм, стандартов, правил и/или принципов международного права" были убиты как минимум 500 человек.

Некоторых из убитых предварительно пытали.

Эксперты ООН установили имена как минимум 238 жертв.

Большинство убитых были мужчинами: среди жертв - около 20 женщин и семь детей.

Кроме того, по сведениям ООН, 58 женщин и девочек были изнасилованы.

"Бессудные казни, изнасилования и пытки в ходе вооруженного конфликта являются военными преступлениями и, в зависимости от обстоятельств, могут квалифицироваться и как преступления против человечности", - заявил по этому поводу Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк.

Кто были эти белые иностранцы, принимавшие участие в бойне в Муре, в докладе прямо не говорится. В нем цитируются свидетели из местных жителей, которые рассказали лишь, что это были белые мужчины, говорившие на незнакомом языке, из чего можно сделать вывод, что этот язык не был ни французским, ни английским.

По словам свидетелей, иностранцы руководили операцией в Муре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военные захватили власть в Мали в мае 2021 года

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" действуют в Мали с 2021 по неофициальному соглашению с военной хунтой, пришедшей к власти в том же году. Из-за появления "вагнеровцев" из Мали ушли западные миротворцы, до того помогавшие властям страны бороться с вооруженными группировками радикальных исламистов.

Ни власти Мали, ни ЧВК "Вагнер" выводы экспертов ООН пока не комментировали. До сих пор они уверяли, что российские наемники присутствуют в Мали лишь как военные инструкторы.